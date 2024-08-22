Rastalı Şeyma Subaşı'ndan Cici Kız Hande Erçel'e: 22 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Rastalı Şeyma Subaşı'ndan Cici Kız Hande Erçel'e: 22 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, masum masum uzaklara daldı.
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Gamze Erçel ve güzel kızı Mavi güne beraber uyandı.
Ezgi Mola, oğlu Can'ı yine koynundan ayırmadı.
Yasemin Tatlıses, melek gibi uyuyan oğlunu paylaştı.
Şeyma Subaşı, rasta yaptırmaya karar verdi.
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Fahriye Evcen ya ülkeden döndü, ya da ülkeden çıktı.
Berfu ve Eser Yenenler, Londra'dan döndü. Uçuşun berbat geçtiğini dile getirdi.
Danla Bilic'in keyfi pek yerindeydi.
Sinem Kobal, tavlada Alp Nevruz'a yenildi.
Demet Akalın sahneye hazırlandı.
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Hadise, role iyice girdi.
Nazlı Sabancı beyazlara büründü.
Zeynep Bastık, İtalya'da son gününün tadını çıkardı.
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