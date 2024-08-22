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Rastalı Şeyma Subaşı'ndan Cici Kız Hande Erçel'e: 22 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Rastalı Şeyma Subaşı'ndan Cici Kız Hande Erçel'e: 22 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 00:37

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, masum masum uzaklara daldı.

Hande Erçel, masum masum uzaklara daldı.

Gamze Erçel ve güzel kızı Mavi güne beraber uyandı.

Gamze Erçel ve güzel kızı Mavi güne beraber uyandı.

Ezgi Mola, oğlu Can'ı yine koynundan ayırmadı.

Ezgi Mola, oğlu Can'ı yine koynundan ayırmadı.

Yasemin Tatlıses, melek gibi uyuyan oğlunu paylaştı.

Yasemin Tatlıses, melek gibi uyuyan oğlunu paylaştı.

Şeyma Subaşı, rasta yaptırmaya karar verdi.

Şeyma Subaşı, rasta yaptırmaya karar verdi.
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Fahriye Evcen ya ülkeden döndü, ya da ülkeden çıktı.

Fahriye Evcen ya ülkeden döndü, ya da ülkeden çıktı.

Berfu ve Eser Yenenler, Londra'dan döndü. Uçuşun berbat geçtiğini dile getirdi.

Danla Bilic'in keyfi pek yerindeydi.

Danla Bilic'in keyfi pek yerindeydi.

Sinem Kobal, tavlada Alp Nevruz'a yenildi.

Sinem Kobal, tavlada Alp Nevruz'a yenildi.

Demet Akalın sahneye hazırlandı.

Demet Akalın sahneye hazırlandı.
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Hadise, role iyice girdi.

Hadise, role iyice girdi.

Nazlı Sabancı beyazlara büründü.

Nazlı Sabancı beyazlara büründü.

Zeynep Bastık, İtalya'da son gününün tadını çıkardı.

Zeynep Bastık, İtalya'da son gününün tadını çıkardı.

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