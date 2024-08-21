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Tatlısesler 7. Ayına Girdi, Arzu Sabancı Elitliğini Konuşturdu: 21 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Tatlısesler 7. Ayına Girdi, Arzu Sabancı Elitliğini Konuşturdu: 21 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 02:11

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Sinem Kobal, setten fotoğraflar paylaştı.

Sinem Kobal, setten fotoğraflar paylaştı.

Kızı üzerinden çirkin yorumlara maruz kalan Selin Ciğerci, "kızım bir gün büyüyecek, okuduğu ülkedeki en güzel üniversitede kep atacak size söz" dedi ve kızının yanından bir an olsun ayrılmayacağının altını çizdi.

Kızı üzerinden çirkin yorumlara maruz kalan Selin Ciğerci, "kızım bir gün büyüyecek, okuduğu ülkedeki en güzel üniversitede kep atacak size söz" dedi ve kızının yanından bir an olsun ayrılmayacağının altını çizdi.

Nazlı Sabancı, kızı Alara'nın yüzünü yine kapadı.

Nazlı Sabancı, kızı Alara'nın yüzünü yine kapadı.

Bodrum Kalesi'nde bale izleyen Arzu Sabancı yine elitliğini konuşturdu.

Bodrum Kalesi'nde bale izleyen Arzu Sabancı yine elitliğini konuşturdu.

Yasemin Tatlıses'in ikizleri 7. ayına girdi!

Yasemin Tatlıses'in ikizleri 7. ayına girdi!
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Ezgi Mola, annesinin doğum gününü kutladı.

Ezgi Mola, annesinin doğum gününü kutladı.

Şeyma Subaşı da annesiyleydi, neşesine diyecek yoktu!

Şeyma Subaşı da annesiyleydi, neşesine diyecek yoktu!

Danla Bilic, hadi yapın bir akşam kahvesi diyerek takipçilerine selam çaktı.

Danla Bilic, hadi yapın bir akşam kahvesi diyerek takipçilerine selam çaktı.

Cemal Can Canseven'in içinden "iyi mi geceler?" diye sormak geldi.

Cemal Can Canseven'in içinden "iyi mi geceler?" diye sormak geldi.

Murat Boz, içindeki çocuk aşkını yine haykırdı.

Murat Boz, içindeki çocuk aşkını yine haykırdı.
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Gamze Erçel, saçına tutturduğu tokası ve kesimiyle kendiisni Friends'deki Rachel'a benzetti.

Gamze Erçel, saçına tutturduğu tokası ve kesimiyle kendiisni Friends'deki Rachel'a benzetti.

Pelin Akil, Anıl Altan'ın dikkatini çekmeye çalıştı.

Pelin Akil, Anıl Altan'ın dikkatini çekmeye çalıştı.

Zeynep Bastık, Bülent Şakrak'ın sevgilisi Esra Akpınar'la date'e çıktı.

Zeynep Bastık, Bülent Şakrak'ın sevgilisi Esra Akpınar'la date'e çıktı.

Hakan Sabancı yine bir kutlamalardaydı.

Hakan Sabancı yine bir kutlamalardaydı.

Demet Akalın, kızı Hira'yı izledi, "aşk" notunu düştü.

Demet Akalın, kızı Hira'yı izledi, "aşk" notunu düştü.

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