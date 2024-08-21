Tatlısesler 7. Ayına Girdi, Arzu Sabancı Elitliğini Konuşturdu: 21 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Tatlısesler 7. Ayına Girdi, Arzu Sabancı Elitliğini Konuşturdu: 21 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Kobal, setten fotoğraflar paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızı üzerinden çirkin yorumlara maruz kalan Selin Ciğerci, "kızım bir gün büyüyecek, okuduğu ülkedeki en güzel üniversitede kep atacak size söz" dedi ve kızının yanından bir an olsun ayrılmayacağının altını çizdi.
Nazlı Sabancı, kızı Alara'nın yüzünü yine kapadı.
Bodrum Kalesi'nde bale izleyen Arzu Sabancı yine elitliğini konuşturdu.
Yasemin Tatlıses'in ikizleri 7. ayına girdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezgi Mola, annesinin doğum gününü kutladı.
Şeyma Subaşı da annesiyleydi, neşesine diyecek yoktu!
Danla Bilic, hadi yapın bir akşam kahvesi diyerek takipçilerine selam çaktı.
Cemal Can Canseven'in içinden "iyi mi geceler?" diye sormak geldi.
Murat Boz, içindeki çocuk aşkını yine haykırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gamze Erçel, saçına tutturduğu tokası ve kesimiyle kendiisni Friends'deki Rachel'a benzetti.
Pelin Akil, Anıl Altan'ın dikkatini çekmeye çalıştı.
Zeynep Bastık, Bülent Şakrak'ın sevgilisi Esra Akpınar'la date'e çıktı.
Hakan Sabancı yine bir kutlamalardaydı.
Demet Akalın, kızı Hira'yı izledi, "aşk" notunu düştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın