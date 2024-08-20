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Hande Erçel ve Bige Önal'ın Boğaza Nazır Akşam Sefası: 20 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hande Erçel ve Bige Önal'ın Boğaza Nazır Akşam Sefası: 20 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 01:38

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Bige Önal, Hande Erçel'i de alıp akşam sefasına çıktı.

Bige Önal, Hande Erçel'i de alıp akşam sefasına çıktı.

Hande Erçel de keyif arkadaşı Bige Önal'ı paylaştı.

Hande Erçel de keyif arkadaşı Bige Önal'ı paylaştı.

Nazlı Sabancı şort tulumuna doyamadı.

Nazlı Sabancı şort tulumuna doyamadı.

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Pelin Akil ve Anıl Altan bu sefer de Norveç'ten selam verdi.

Danla Bilic, herkesin keyfi yerinde mi diye bir kontrol etti.

Danla Bilic, herkesin keyfi yerinde mi diye bir kontrol etti.
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Cemal Can Canseven güne yine tenisle başladı.

Cemal Can Canseven güne yine tenisle başladı.

Özge Özpirinçci, Mert Vidinli'yle bir araya geldi.

Özge Özpirinçci, Mert Vidinli'yle bir araya geldi.

Şeyma Subaşı yine bildiğiniz gibiydi, en keyifli oydu.

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Müge Boz, Rika ve Vina'yı kadrajına aldı.

Müge Boz, Rika ve Vina'yı kadrajına aldı.

Yasemin Tatlıses, ikizlere "hadi yürüyün armut yiyeceğiz" dedi.

Yasemin Tatlıses, ikizlere "hadi yürüyün armut yiyeceğiz" dedi.
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Zeynep Bastık yazı bitiremedi.

Zeynep Bastık yazı bitiremedi.

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Gamze Erçel ve Mavi yine pek şıktı.

Gamze Erçel ve Mavi yine pek şıktı.

Seda Bakan, senaryoyu kızlarıyla okudu.

Seda Bakan, senaryoyu kızlarıyla okudu.

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