Hande Erçel ve Bige Önal'ın Boğaza Nazır Akşam Sefası: 20 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel ve Bige Önal'ın Boğaza Nazır Akşam Sefası: 20 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Bige Önal, Hande Erçel'i de alıp akşam sefasına çıktı.
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Hande Erçel de keyif arkadaşı Bige Önal'ı paylaştı.
Nazlı Sabancı şort tulumuna doyamadı.
Pelin Akil ve Anıl Altan bu sefer de Norveç'ten selam verdi.
Danla Bilic, herkesin keyfi yerinde mi diye bir kontrol etti.
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Cemal Can Canseven güne yine tenisle başladı.
Özge Özpirinçci, Mert Vidinli'yle bir araya geldi.
Şeyma Subaşı yine bildiğiniz gibiydi, en keyifli oydu.
Müge Boz, Rika ve Vina'yı kadrajına aldı.
Yasemin Tatlıses, ikizlere "hadi yürüyün armut yiyeceğiz" dedi.
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Zeynep Bastık yazı bitiremedi.
İlk filminin çekimlerinde olan Hadise, Seda Bakan'ın minnağına doyamadı.
Gamze Erçel ve Mavi yine pek şıktı.
Seda Bakan, senaryoyu kızlarıyla okudu.
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