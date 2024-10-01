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Kız İstemede Eltisinin Önüne Geçen Özlem Öz'ün 'Nesilden Nesile' Videosu Dilan Polat'ınkinin Aynısı Çıktı!

Kız İstemede Eltisinin Önüne Geçen Özlem Öz'ün 'Nesilden Nesile' Videosu Dilan Polat'ınkinin Aynısı Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.10.2024 - 13:35

Geçtiğimiz günlerde kayınbiraderi Tayfun'a kız isterken giydiği kıyafetle eleştirilerin odağı olan Özlem Öz çektiği son nişan videosuyla fena dile düştü. Dilan Polat'ın eltisi Hazal'ın nişanında çektiği videonun aynısını çeken Özlem Öz yorumları silse de yakayı ele verdi.

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Sosyal medya fenomeni furyasının hızla yayıldığı dönemde başı çeken Dilan ve Engin Polat'ın ardından gözlerin çevrildiği isim Özlem ve Tayyar Öz çifti olmuştu.

Sosyal medya fenomeni furyasının hızla yayıldığı dönemde başı çeken Dilan ve Engin Polat'ın ardından gözlerin çevrildiği isim Özlem ve Tayyar Öz çifti olmuştu.

Polatlar'ın tutuklanmasının ardından MASAK'ın radarına takılan Tayyargiller yaptıkları her paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi.

Polatlar'ın tutuklanmasının ardından MASAK'ın radarına takılan Tayyargiller yaptıkları her paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi.

Şatafatlı hayatlarının her anını her saniyesini takipçileriyle paylaşan Özlem Öz'ün tavırları ve hareketleri tıpkı Dilan Polat'ı andırmaya başladıkça daha da dikkat çeker oldu.

Şatafatlı hayatlarının her anını her saniyesini takipçileriyle paylaşan Özlem Öz'ün tavırları ve hareketleri tıpkı Dilan Polat'ı andırmaya başladıkça daha da dikkat çeker oldu.

Kalpli pijamalardan isim yazılı plakalı lüks araçlara, güzellik merkezlerinden abartılı kutlamalara kadar her şeyleri aynı olmaya başladı.

Kalpli pijamalardan isim yazılı plakalı lüks araçlara, güzellik merkezlerinden abartılı kutlamalara kadar her şeyleri aynı olmaya başladı.

Her detayı da içeriğimizde derlemiştik:

Hatta Dilan'ın "Enercii" şarkısından sonra Özlem de "Cıvıl Cıvıl" ile çıkagelmişti:

Sosyal medyayı aktif olarak kullananlar belki görmüştür, Özlem Öz geçtiğimiz günlerde kayınbiraderi Tayfun'a kız istemek için kolları sıvamıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullananlar belki görmüştür, Özlem Öz geçtiğimiz günlerde kayınbiraderi Tayfun'a kız istemek için kolları sıvamıştı.
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Kız isteme gününde de kendisini ön plana atan Özlem Öz'ün "nesilden nesile" temalı videosu büyük dile düştü.

Kız isteme gününde de kendisini ön plana atan Özlem Öz'ün "nesilden nesile" temalı videosu büyük dile düştü.

Özlem Öz'ün "5 oğlan 5 elti Anne Baba ♥️ Bu akım videosunu bizden çok beklemişsiniz 🙏 Nesilden nesile ne güzel olduk biz böyle 🙏❤️" notuyla paylaştığı video bir yerden çok tanıdık geldi tabii!

Özlem Öz'ün "5 oğlan 5 elti Anne Baba ♥️ Bu akım videosunu bizden çok beklemişsiniz 🙏 Nesilden nesile ne güzel olduk biz böyle 🙏❤️" notuyla paylaştığı video bir yerden çok tanıdık geldi tabii!

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Oya ve Bora'nın 'Sevme Zamanı' şarkısını da videoya ekleyen Özlem'in yine ve yeniden Dilan Polat'ı taklit ettiği ortaya çıktı. Engin'in erkek kardeşi Alper Kürşat'ın Hazal'la nişan yaptığı gün bu videoyu çeken Dilan "Nesilden nesile kayınvalide gelin görümce son gelin ❤️" notunu düşmüştü.

Oya ve Bora'nın 'Sevme Zamanı' şarkısını da videoya ekleyen Özlem'in yine ve yeniden Dilan Polat'ı taklit ettiği ortaya çıktı. Engin'in erkek kardeşi Alper Kürşat'ın Hazal'la nişan yaptığı gün bu videoyu çeken Dilan "Nesilden nesile kayınvalide gelin görümce son gelin ❤️" notunu düşmüştü.

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Yine kopyala-yapıştır minvalindeki paylaşımla yakayı ele veren Özlem Öz'ün paylaşımı altına epey eleştiri yorumu geldi.

Yine kopyala-yapıştır minvalindeki paylaşımla yakayı ele veren Özlem Öz'ün paylaşımı altına epey eleştiri yorumu geldi.
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