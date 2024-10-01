Kız İstemede Eltisinin Önüne Geçen Özlem Öz'ün 'Nesilden Nesile' Videosu Dilan Polat'ınkinin Aynısı Çıktı!
Kız İstemede Eltisinin Önüne Geçen Özlem Öz'ün 'Nesilden Nesile' Videosu Dilan Polat'ınkinin Aynısı Çıktı!
Geçtiğimiz günlerde kayınbiraderi Tayfun'a kız isterken giydiği kıyafetle eleştirilerin odağı olan Özlem Öz çektiği son nişan videosuyla fena dile düştü. Dilan Polat'ın eltisi Hazal'ın nişanında çektiği videonun aynısını çeken Özlem Öz yorumları silse de yakayı ele verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomeni furyasının hızla yayıldığı dönemde başı çeken Dilan ve Engin Polat'ın ardından gözlerin çevrildiği isim Özlem ve Tayyar Öz çifti olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polatlar'ın tutuklanmasının ardından MASAK'ın radarına takılan Tayyargiller yaptıkları her paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi.
Şatafatlı hayatlarının her anını her saniyesini takipçileriyle paylaşan Özlem Öz'ün tavırları ve hareketleri tıpkı Dilan Polat'ı andırmaya başladıkça daha da dikkat çeker oldu.
Kalpli pijamalardan isim yazılı plakalı lüks araçlara, güzellik merkezlerinden abartılı kutlamalara kadar her şeyleri aynı olmaya başladı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullananlar belki görmüştür, Özlem Öz geçtiğimiz günlerde kayınbiraderi Tayfun'a kız istemek için kolları sıvamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kız isteme gününde de kendisini ön plana atan Özlem Öz'ün "nesilden nesile" temalı videosu büyük dile düştü.
Özlem Öz'ün "5 oğlan 5 elti Anne Baba ♥️ Bu akım videosunu bizden çok beklemişsiniz 🙏 Nesilden nesile ne güzel olduk biz böyle 🙏❤️" notuyla paylaştığı video bir yerden çok tanıdık geldi tabii!
👇👇
Oya ve Bora'nın 'Sevme Zamanı' şarkısını da videoya ekleyen Özlem'in yine ve yeniden Dilan Polat'ı taklit ettiği ortaya çıktı. Engin'in erkek kardeşi Alper Kürşat'ın Hazal'la nişan yaptığı gün bu videoyu çeken Dilan "Nesilden nesile kayınvalide gelin görümce son gelin ❤️" notunu düşmüştü.
👇👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine kopyala-yapıştır minvalindeki paylaşımla yakayı ele veren Özlem Öz'ün paylaşımı altına epey eleştiri yorumu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın