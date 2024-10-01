Sorun Olmadığını Kanıtlamak İçin Aile Pozu Veren Dilan Polat ve Eltisi Hazal'ın Filtreli Pozu Çok Konuşuldu!
Sorun Olmadığını Kanıtlamak İçin Aile Pozu Veren Dilan Polat ve Eltisi Hazal'ın Filtreli Pozu Çok Konuşuldu!
Dilan Polat'ın cezaevinde olduğu dönemde eltisi Hazal Erdoğan'a sinirlenerek cephe aldığı iddiaları patlamıştı. İkili şimdi de küs olduklarını inkar etmeye başladı tabii. Hazal ve Dilan bu sefer de kahvaltıya gidip ilk kez beraber poz verdi ancak filtreli aile karesi dile düştü.
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4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın, kendisi içerdeyken serbest olan aile üyelerinin sosyal medyada ne paylaştığını merak etmesi üzerine ortalık karışmıştı.
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Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat'la nişanlanan Hazal Erdoğan'ın estetik ve reklam paylaşımlarının Dilan'ı epey kızdırdığı söylenmişti.
Bir dönem birbirlerinin yanından ayrılmayan eltilerin arasına soğukluk girdi söylentileri hızla yayılmıştı. Tahliye olan Dilan'ın Engin için hazır bulunduğu davada Hazal'la bir an olsun yan yana poz vermemesi de bunu kanıtlar nitelikteydi.
Bu iddialar günden güne büyüyünce önce Dilan'dan sonra da Hazal'dan "Aramızda küslük yok" paylaşımı gelse de kimse inanmadı.
Sosyal medyaya tam gaz dönüş yapan Dilan Polat bu sabah 'Ailecek kahvaltıya' notlu bir paylaşım yaparak ilk kez eltisiyle birlikte aynı kareden gülümsedi. Tabii buluşma anları da story atıldı...
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Yeni bir Instagram hesabı daha açan Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu ortak bir aile pozu paylaştı. Küs olmadıklarını kanıtlamak isteseler de inandırıcı bulunmayan eltilerin filtreli pozu da bu halleri de yaka silktirdi.
Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da beraber bakalım...
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