Sorun Olmadığını Kanıtlamak İçin Aile Pozu Veren Dilan Polat ve Eltisi Hazal'ın Filtreli Pozu Çok Konuşuldu!

Dilan Polat'ın cezaevinde olduğu dönemde eltisi Hazal Erdoğan'a sinirlenerek cephe aldığı iddiaları patlamıştı. İkili şimdi de küs olduklarını inkar etmeye başladı tabii. Hazal ve Dilan bu sefer de kahvaltıya gidip ilk kez beraber poz verdi ancak filtreli aile karesi dile düştü.