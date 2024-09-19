Kürşat Polat'la Poz Veren Dilan Polat'tan Eltisi Hazal Erdoğan'la Çıkan Küslük İddialarına Cevap Geldi!
Kürşat Polat'la Poz Veren Dilan Polat'tan Eltisi Hazal Erdoğan'la Çıkan Küslük İddialarına Cevap Geldi!
Tahliye olmasının ardından sosyal medyaya bulaşmayan fakat Engin Polat'ın tahliyesiyle anında Instagram'a dönen Dilan Polat'ın attığı hikayeler tartışma konusu omaya ve kafa karıştırmaya devam ediyor. Engin Polat'la aynı gün tahliye olan kardeşi Kürşat Polat'la paylaşımı akıllara eltisi Hazal Erdoğan'la küs olabilecekleri iddialarını getirmişti. Dilan Polat'tan açıklama gecikmedi.
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Polat ailesinin bir üyesi sayılabilecek, Dilan Polat'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımların baş karakterlerinden biri olan Hazal Erdoğan'ı çoğumuz zamanla yakından tanıdık.
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Polatların yöneltilen kara para aklama suçlarıyla tutuklanmasının ardından Hazal Erdoğan ve paylaşımları da yakın takibe alınmıştı.
Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat ile tutukluluk kararından kısa bir süre önce nişanlanan Hazal Erdoğan, çoğunlukla yaptığı özlem dolu açıklamalarla gündeme geliyordu.
Engin Polat ve Kürşat Polat'ın tahliyesinin ardından sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ikiliye dönen gözler Hazal ve Dilan'ın birlikte paylaşımlarını göremeyince akıllara anında küs olabilecekleri gelmişti!
Alper Kürşat Polat'la poz paylaşan Dilan Polat, tahliye sonrası ortaya atılan bu iddialara cevap verirken Hazal Erdoğan'la kare paylaşmaması söylentileri kuvvetlendirmişti.
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Konuyla ilgili birçok yorum alan Dilan Polat küslük haberlerini "Kimse kimseyle küs değil, bizim en çok kenetlenmemiz gereken zaman. Asla öyle bir şey yok. Onlar şehir dışında tatildeler. " ifadeleriyle yalanladı.
İşte o anlar:
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