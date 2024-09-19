Kürşat Polat'la Poz Veren Dilan Polat'tan Eltisi Hazal Erdoğan'la Çıkan Küslük İddialarına Cevap Geldi!

Tahliye olmasının ardından sosyal medyaya bulaşmayan fakat Engin Polat'ın tahliyesiyle anında Instagram'a dönen Dilan Polat'ın attığı hikayeler tartışma konusu omaya ve kafa karıştırmaya devam ediyor. Engin Polat'la aynı gün tahliye olan kardeşi Kürşat Polat'la paylaşımı akıllara eltisi Hazal Erdoğan'la küs olabilecekleri iddialarını getirmişti. Dilan Polat'tan açıklama gecikmedi.