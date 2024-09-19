Seda Çınar'la 7 Yıllık Evlilikleri Tek Seferde Bitiren Ümit Erdim Boşanmanın Nedenini İlk Defa Açıkladı!
Seda Çınar'la 7 Yıllık Evlilikleri Tek Seferde Bitiren Ümit Erdim Boşanmanın Nedenini İlk Defa Açıkladı!
Nisan ayında anlaşmalı şekilde 7 senedir sürdürdükleri ve iki çocuklarını kucaklarına aldıkları evliliklerini bitiren Seda Çınar ve Ümit Erdim çifti sevenlerini şoke etmişti. Ayrılık nedenleriyle ilgili daha önce açıklama yapmayan Ümit Erdim ilk defa soruları yanıtladı.
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Ünlü oyuncu Ümit Erdim Seda Çınar'la 2017 senesinde yaptığı evliliğin ardından özellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilgi çeken çiftlerden biri olmuştu.
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Evliliklerini önce Ses ismini verdikleri dünya tatlısı kızlarıyla ardından da Ela'yla taçlandıran ikili kapleri ısıtan o kareleriyle adeta örnek aile tablosu çiziyordu.
Fakat ikili tam 7 yıl sürdürdükleri bu güzel işikiyi bu senenin başlarında bitime kararı aldı ve Nisan ayında anlaşmalı olarak boşandı.
Seda Çınar'ın 'Erdim' soyadını sosyal medya hesabından silmesiyle başlayan bu iddiaların gerçekliği gün yüzüne çıkınca çiftin seveneleri de hayal kırıklığına uğramıştı.
Artık hayatlarına ayrı yollarda devam eden Ümit Erdim ve Seda Çınar ise boşanma hakkında avukatları haricinde bir açıklama yapmamıştı. Ümit Erdim ilk defa açıkladı!
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