Seda Çınar'la 7 Yıllık Evlilikleri Tek Seferde Bitiren Ümit Erdim Boşanmanın Nedenini İlk Defa Açıkladı!

Nisan ayında anlaşmalı şekilde 7 senedir sürdürdükleri ve iki çocuklarını kucaklarına aldıkları evliliklerini bitiren Seda Çınar ve Ümit Erdim çifti sevenlerini şoke etmişti. Ayrılık nedenleriyle ilgili daha önce açıklama yapmayan Ümit Erdim ilk defa soruları yanıtladı.