Roma'da Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Çiftinin Rüya Gibi Düğününden Yeni Kareler Geldi!
Roma'da Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Çiftinin Rüya Gibi Düğününden Yeni Kareler Geldi!
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisi uzun süredir merakla beklenen düğünlerini Roma'da gerçekleştirme kararı almış ve rüya gibi bir törenle geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Çiftimizden birbirinden romantik yeni kareler geldi!
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Ortaya çıkan evlilik iddialarının ardından iki seneyi aşkın süredir birlikte olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım İtalya'da gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.
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1.5 aylık hamile olduğu bilinen Pınar Deniz'in gelinliğinin pişti olmasından, düğün için tercih ettikleri şehire kadar birçok detay magazin gündemine yerleşirken ikilinin pozları da bir hayli beğenilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'ye adım atan ve "hayırlı olsun" mesajlarıyla karşılanan çiftimizden yeni pozlar geldi!
Gelin birbirinden sempatik, aynı zamanda romantik o pozlara birlikte bakalım!
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