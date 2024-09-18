Roma'da Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet' Diyen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Çifti Bebek Sorularıyla Karşılandı

Geçtiğimiz gün Roma'da dünyaevine giren ve sade ama zarif bir törenle evlenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi Türkiye'ye geri döndü. @muhabironline kameralarına yakalanan ikili bebek soruları ile karşılaştı! Yeni evli çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.