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Roma'da Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet' Diyen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Çifti Bebek Sorularıyla Karşılandı

Roma'da Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet' Diyen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Çifti Bebek Sorularıyla Karşılandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 20:50

Geçtiğimiz gün Roma'da dünyaevine giren ve sade ama zarif bir törenle evlenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi Türkiye'ye geri döndü. @muhabironline kameralarına yakalanan ikili bebek soruları ile karşılaştı! Yeni evli çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti geçtiğimiz gün Roma'da rüya gibi bir törenle birlikte dünyaevine girdi.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti geçtiğimiz gün Roma'da rüya gibi bir törenle birlikte dünyaevine girdi.

1,5 aylık hamile olduğu bilinen Pınar Deniz'in gelinliğinin modelinden, düğünden gelen fotoğraflardaki birçok detay dikkat çekerken ikili geçtiğimiz saatlerde ülkeye adım attı.

1,5 aylık hamile olduğu bilinen Pınar Deniz'in gelinliğinin modelinden, düğünden gelen fotoğraflardaki birçok detay dikkat çekerken ikili geçtiğimiz saatlerde ülkeye adım attı.

Havaalanında @muhabironline kameralarına yakalanan taze evli çiftimizin mutluluğu resmen gözlerinden okundu!

Havaalanında @muhabironline kameralarına yakalanan taze evli çiftimizin mutluluğu resmen gözlerinden okundu!

Muhabirin "Annelik, babalık ve evlilik hayırlı olsun" sorularını yanıtlamak yerine gülümseyen Pınar Deniz, Roma tercihleri hakkında "Çok seremoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. Benim ailem vize probleminden dolayı gelemediler, çok hızlı bir kararla en müsait Roma olduğu için karar verdik ve yaptık." ifadelerini kullanıdı.

Muhabirin "Annelik, babalık ve evlilik hayırlı olsun" sorularını yanıtlamak yerine gülümseyen Pınar Deniz, Roma tercihleri hakkında "Çok seremoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. Benim ailem vize probleminden dolayı gelemediler, çok hızlı bir kararla en müsait Roma olduğu için karar verdik ve yaptık." ifadelerini kullanıdı.

Gelin o anlara birlikte bakalım👇

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