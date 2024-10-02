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50. Yaşını Sarı Tulumlu Kostümüyle Kutlamıştı: Pınar Altuğ Birileri Tarafından Linç Edilince Açıklama Yaptı!

50. Yaşını Sarı Tulumlu Kostümüyle Kutlamıştı: Pınar Altuğ Birileri Tarafından Linç Edilince Açıklama Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.10.2024 - 12:02

Sevilen oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün 50. yaşını sürpriz bir doğum günüyle kutladı. Eşinin jestiyle sahne sonrası kostümle poz veren ünlü oyuncu gelen tepkilerin ardından sessizliği bozdu.

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Pek çoğumuzun hafızalarında unutulmaz Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Meltem' karakteri ile kazınan Pınar Altuğ magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Pek çoğumuzun hafızalarında unutulmaz Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Meltem' karakteri ile kazınan Pınar Altuğ magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Yağmur Atacan'la yaklaşık 16 yıldır sürdürdükleri ve buram buram aşk kokan evliliği de kendisini manşetlere taşıtan önemli nedenlerden.

Yağmur Atacan'la yaklaşık 16 yıldır sürdürdükleri ve buram buram aşk kokan evliliği de kendisini manşetlere taşıtan önemli nedenlerden.

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık söz ettiren Altuğ geçtiğimiz gün 50. yaşına bastı.

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık söz ettiren Altuğ geçtiğimiz gün 50. yaşına bastı.

Doğum günü için de rol aldığı tiyatro oyununun sahnesinde unutulmaz bir kutlama yapıldı. 

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Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Emre Kınay ile beraber sahne aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli tiyatro oyunu sonrası eşine sürpriz yapan Yağmur Atacan kalpleri de fethetti tabii.

Emre Kınay ile beraber sahne aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli tiyatro oyunu sonrası eşine sürpriz yapan Yağmur Atacan kalpleri de fethetti tabii.

Ancak Pınar Altuğ'un pozları bir kesim tarafından epey eleştirildi:

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Başarılı oyuncu, üzerindeki sarı tulumun pek çok kişi tarafından kostüm olduğunun anlaşılmaması üzerine eleştirilince açıklama yapma gereği duydu.

Başarılı oyuncu, üzerindeki sarı tulumun pek çok kişi tarafından kostüm olduğunun anlaşılmaması üzerine eleştirilince açıklama yapma gereği duydu.

Pınar Altuğ Atacan "İçeri girdiğim gibi balonlarım ve şampanya kadehim elime geldiği için üstümü değiştiremedim" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ Atacan "İçeri girdiğim gibi balonlarım ve şampanya kadehim elime geldiği için üstümü değiştiremedim" ifadelerini kullandı.

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