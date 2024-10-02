Dün Başörtülü Kadınlara Bugün Açık Kadınlara: Söylemezsem Olmaz’da Serenay Sarıkaya’ya Çirkin Sözler!

Geçtiğimiz gün Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini ifşalayan Söylemezsem Olmaz ekibi bu sefer de Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sunuculardan Bilal Özcan'ın Seranay Sarıkaya'nın göğüsleri hakkındaki sözleri yine tepki topladı!