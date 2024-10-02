Dün Başörtülü Kadınlara Bugün Açık Kadınlara: Söylemezsem Olmaz’da Serenay Sarıkaya’ya Çirkin Sözler!
Dün Başörtülü Kadınlara Bugün Açık Kadınlara: Söylemezsem Olmaz’da Serenay Sarıkaya’ya Çirkin Sözler!
Geçtiğimiz gün Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini ifşalayan Söylemezsem Olmaz ekibi bu sefer de Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sunuculardan Bilal Özcan'ın Seranay Sarıkaya'nın göğüsleri hakkındaki sözleri yine tepki topladı!
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Geçtiğimiz gün sevilen sunucu ve fenomen Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız çekilen videosunu sansür uygulamadan canlı yayında ifşa eden Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi bu sefer yeni bir olayla gündem oldu.
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Diyarbakır'da kaybolan Narin için canlı yayında çığlık atarak dikkat çeken ekip bu sefer de Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı.
Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış törenine damga vuran güzel oyuncu her detayıyla yine manşetlere renk katmıştı hatırlarsanız.
Program yorumcularından Bilal Özcan, "Göğüsleri filan nasıl derli toplu görüyoruz, Kore'deki sunumunu hatırlasanıza, neydi göğsün biri sola bakıyordu biri sağa bakıyordu. Burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor" diyerek ağızları açık bıraktı.
Özcan'ın sinirlendiren sözlerine diğer yorumculardan Pınar Eliçe'nin gülmesi göze batarken diğer isimlerin de tavırları öne çıktı.
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Yine tartışma yaratan o anları da buradan izleyebilirsiniz...👇👇
Özcan'ın bu sözleri iki ay önce yine Didem Delen ve Pınar Eliçe'yle beraber sunduğu Beyaz Magazin'deki olay sözleri de akıllara getirdi.
Orada da "Yengeç demek meme demek diye bir söz okudum bir astrologtan. Yengeç kadını olduğu için göğüslerinin görünümüne önem veriyor. Estetiksiz 2010 yılındaki hali farklı" diyen Özcan, güzel oyuncu hakkındaki sözlerine de devam etmişti.
Merak ettiği için bir uzman arkadaşına danıştığını belirten Bilal Özcan, "320 cc imiş kullanılan silikon. Serenay Sarıkaya'nın 320 cc olması gereken protez yerine 375 cc takılmış. Bilerek isteyerek yapmış" ifadeleriyle tepki çekmişti.
O dönemki görüntüleri de buradan izleyebilirsiniz...👇👇
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