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Altın Koza Film Festivali'nde Boy Gösteren Serenay Sarıkaya "Bir İnsanın Her Hali mi Güzel Olur?" Dedirtti

Altın Koza Film Festivali'nde Boy Gösteren Serenay Sarıkaya "Bir İnsanın Her Hali mi Güzel Olur?" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 22:51

Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış töreninde görüntülenen Serenay Sarıkaya yine kombininin her bir detayı ile kendine hayran bıraktı!

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Aurasıyla herkesi kendine hayran bırakan, rol aldığı her yapımla izleyiciyi ekran başına kitleyen Serenay Sarıkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Aurasıyla herkesi kendine hayran bırakan, rol aldığı her yapımla izleyiciyi ekran başına kitleyen Serenay Sarıkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü isim kimi zaman sosyal medya paylaşımları kimi zaman açıklamaları kimi zaman da özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü isim kimi zaman sosyal medya paylaşımları kimi zaman açıklamaları kimi zaman da özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Şimdilerde Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle sık sık gündemimize gelen Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde Adana Altın Koza Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösterdi!

Şimdilerde Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle sık sık gündemimize gelen Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde Adana Altın Koza Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösterdi!

Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış töreninde görüntülenen Serenay Sarıkaya yine kombininin her bir detayı ile kendine hayran bıraktı!

Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış töreninde görüntülenen Serenay Sarıkaya yine kombininin her bir detayı ile kendine hayran bıraktı!

E hal böyle olunca ünlü oyuncunun kombini de kendisi de övgü yağmuruna tutuldu! Gelin, Sarıkaya'nın festival pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım.

E hal böyle olunca ünlü oyuncunun kombini de kendisi de övgü yağmuruna tutuldu! Gelin, Sarıkaya'nın festival pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım.
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