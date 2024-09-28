Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Berrak Tüzünataç?
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Hadise?
Şeyma Subaşı?
Yasemin Şefkatli?
Nazlı Sabancı?
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Özge Özpirinçci?
Çağla Şıkel?
Hande Erçel?
Duygu Özaslan?
Sibil Çetinkaya?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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