Şarkıcı Ece Mumay 'Silikon Meme' Eleştirisi Yapan Kullanıcıya Kapak Gibi Cevap Verdi!

'Galaksi' şarkısıyla hafızalara kazınan Ece Mumay önceki akşam Kahramanmaraş'ta bir festivalde sahne aldı. Bir kullanıcı, siiyah ve göğüs dekolteli bir tulum tercih eden ünlü şarkıcının paylaşımı altına 'silikon meme' yorumu yaptı. Ece Mumay'dan kapak gibi cevap da gecikmedi.