Şarkıcı Ece Mumay 'Silikon Meme' Eleştirisi Yapan Kullanıcıya Kapak Gibi Cevap Verdi!
Şarkıcı Ece Mumay 'Silikon Meme' Eleştirisi Yapan Kullanıcıya Kapak Gibi Cevap Verdi!
'Galaksi' şarkısıyla hafızalara kazınan Ece Mumay önceki akşam Kahramanmaraş'ta bir festivalde sahne aldı. Bir kullanıcı, siiyah ve göğüs dekolteli bir tulum tercih eden ünlü şarkıcının paylaşımı altına 'silikon meme' yorumu yaptı. Ece Mumay'dan kapak gibi cevap da gecikmedi.
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Adını ilk kez Onur Can Özcan'ın "Hırka" şarkısına yaptığı akustik versiyonla duyuran Ece Mumay "Galaksi" şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yapmıştı.
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Ardından "Peri" adını verdiği şarkısıyla sosyal medyayı kasıp kavuran ünlü şarkıcı son dönemlerin en popüler isimlerinden bir tanesi haline geldi.
Yaz boyu konser maratonuna devam eden, sahnede adeta şov yapan Mumay önceki akşam da Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen 8. Çağlayancerit Ceviz Kültür Festivali'nde dinleyicisiyle buluştu.
Bu kez de siyah, dar ve göğüs dekolteli bir tulum tercih eden ünlü şarkıcı yine tüm enerjisiyle dans edip şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sahnesinin bir kısmında Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylediği anları ise "Bu kadar güvenme hiç kendine🫠" notuyla paylaştı.
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"Bu kadar güvenme kendine" diyen Mumay'ın paylaşımı altına eleştiri için gelen bir kullanıcı "Lütfen bu yorum silikon için destek yorumu olsun 👍" yorumunda bulundu.
'Silikon meme' yorumuna kayıtsız kalamayan Ece Mumay da "Emin misin erkekte avam durabilir" diyerek kullanıcıya kapak gibi bir cevap verdi.
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