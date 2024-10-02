Oytun Erbaş "Az Cinsel İlişki Değil" Diyerek Evliliğin Bitmesindeki Nedenleri Açıkça Anlattı!

Pekin Kozan'ın YouTube programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş yine ve yeniden gündem olan açıklamalara imza attı. Evliliklerin bitmesindeki nedeni 'Az seks boşanma sebebi değil' diyerek açıkça anlatan Erbaş'ın sözleri dikkat çekti.