Oytun Erbaş "Az Cinsel İlişki Değil" Diyerek Evliliğin Bitmesindeki Nedenleri Açıkça Anlattı!
Oytun Erbaş "Az Cinsel İlişki Değil" Diyerek Evliliğin Bitmesindeki Nedenleri Açıkça Anlattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pandemi dönemindeki açıklamalarıyla sıkça gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, o zamandan beri pek çok sözü ve paylaşımıyla dikkat çeker oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine "kolpa" diyen Hasan Can Kaya'ya "Topluma hokkabaz lazım" diyerek verdiği sert cevapla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Daha önce de "Bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA'nızdan bulabilirdim" diyen Oytun Erbaş geçtiğimiz günlerde de Esra Ezmeci'nin programına katılmıştı.
Her sözü ayrı bir olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş bu kez de Pelin Kozan'ın YouTube programına konuk oldu.
Pelin Kozan'ın "Bir çok evliliğin düzensiz seks hayatından dolayı bittiğini görüyoruz" demesi üzerine konuşmaya başlayan Erbaş, "Az seks boşanma sebebi değil" diyerek açıklamalarına başladı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"O düzensiz seks hayatından filan değil. Yeni bir partner bulunuyor eski partnere ilgi azalıyor. Yani az seks yapıldığı için ilişki bitmiyor. Yeni partner bulunuyor onun sonucu az seks yapılıyor. Az seks boşanma sebebi değildir."
Erbaş'ın bu sözleri sonrasında "Ya da keyifsiz seks diyelim" diyerek söze giren Oytun'a cevap da gecikmedi. Ünlü isim "O da başka bir partner. Bizim elimizde doğru düzgün bir tane partner varsa bulur o yolunu... Su akar yolunu bulur. Biyolojik olarak olur gider o..." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.