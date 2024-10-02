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Oytun Erbaş "Az Cinsel İlişki Değil" Diyerek Evliliğin Bitmesindeki Nedenleri Açıkça Anlattı!

Oytun Erbaş "Az Cinsel İlişki Değil" Diyerek Evliliğin Bitmesindeki Nedenleri Açıkça Anlattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.10.2024 - 16:19

Pekin Kozan'ın YouTube programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş yine ve yeniden gündem olan açıklamalara imza attı. Evliliklerin bitmesindeki nedeni 'Az seks boşanma sebebi değil' diyerek açıkça anlatan Erbaş'ın sözleri dikkat çekti.

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Pandemi dönemindeki açıklamalarıyla sıkça gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, o zamandan beri pek çok sözü ve paylaşımıyla dikkat çeker oldu.

Pandemi dönemindeki açıklamalarıyla sıkça gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, o zamandan beri pek çok sözü ve paylaşımıyla dikkat çeker oldu.

Kendisine "kolpa" diyen Hasan Can Kaya'ya "Topluma hokkabaz lazım" diyerek verdiği sert cevapla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kendisine "kolpa" diyen Hasan Can Kaya'ya "Topluma hokkabaz lazım" diyerek verdiği sert cevapla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Daha önce de "Bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA'nızdan bulabilirdim" diyen Oytun Erbaş geçtiğimiz günlerde de Esra Ezmeci'nin programına katılmıştı.

Daha önce de "Bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA'nızdan bulabilirdim" diyen Oytun Erbaş geçtiğimiz günlerde de Esra Ezmeci'nin programına katılmıştı.

"Kadınlar erkekleri cinsel olarak tatmin etmeli" sözleriyse pek çok kişiyi kızdırmıştı:

Her sözü ayrı bir olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş bu kez de Pelin Kozan'ın YouTube programına konuk oldu.

Her sözü ayrı bir olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş bu kez de Pelin Kozan'ın YouTube programına konuk oldu.

Pelin Kozan'ın "Bir çok evliliğin düzensiz seks hayatından dolayı bittiğini görüyoruz" demesi üzerine konuşmaya başlayan Erbaş, "Az seks boşanma sebebi değil" diyerek açıklamalarına başladı:

Pelin Kozan'ın "Bir çok evliliğin düzensiz seks hayatından dolayı bittiğini görüyoruz" demesi üzerine konuşmaya başlayan Erbaş, "Az seks boşanma sebebi değil" diyerek açıklamalarına başladı:
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"O düzensiz seks hayatından filan değil. Yeni bir partner bulunuyor eski partnere ilgi azalıyor. Yani az seks yapıldığı için ilişki bitmiyor. Yeni partner bulunuyor onun sonucu az seks yapılıyor. Az seks boşanma sebebi değildir."

"O düzensiz seks hayatından filan değil. Yeni bir partner bulunuyor eski partnere ilgi azalıyor. Yani az seks yapıldığı için ilişki bitmiyor. Yeni partner bulunuyor onun sonucu az seks yapılıyor. Az seks boşanma sebebi değildir."

Erbaş'ın bu sözleri sonrasında "Ya da keyifsiz seks diyelim" diyerek söze giren Oytun'a cevap da gecikmedi. Ünlü isim "O da başka bir partner. Bizim elimizde doğru düzgün bir tane partner varsa bulur o yolunu... Su akar yolunu bulur. Biyolojik olarak olur gider o..." dedi.

Erbaş'ın bu sözleri sonrasında "Ya da keyifsiz seks diyelim" diyerek söze giren Oytun'a cevap da gecikmedi. Ünlü isim "O da başka bir partner. Bizim elimizde doğru düzgün bir tane partner varsa bulur o yolunu... Su akar yolunu bulur. Biyolojik olarak olur gider o..." dedi.

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