Oytun Erbaş Kendisine 'Kolpa' Diyen Hasan Can Kaya'ya Sert Tepki Gösterdi! "Topluma Hokkabaz Lazım"

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, kendisine 'kolpa' diyen komedyen Hasan Can Kaya'ya sert yanıt verdi. 'Hasan Can'ın pratik zekalı birisi olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Erbaş, 'Hayır canım, büyük bir toplum var ve eğlendirilmesi gerekiyor. Herkesin olmak istediği yırtık adamı oynuyor. Topluma hokkabaz lazım.' dedi.