Oytun Erbaş Kendisine 'Kolpa' Diyen Hasan Can Kaya'ya Sert Tepki Gösterdi! "Topluma Hokkabaz Lazım"

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, kendisine 'kolpa' diyen komedyen Hasan Can Kaya'ya sert yanıt verdi. 'Hasan Can'ın pratik zekalı birisi olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Erbaş, 'Hayır canım, büyük bir toplum var ve eğlendirilmesi gerekiyor. Herkesin olmak istediği yırtık adamı oynuyor. Topluma hokkabaz lazım.' dedi.
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YouTube'da Taner Çağlı'nın programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, kendisine 'kolpa' diyen komedyen Hasan Can Kaya'ya sert cevap verdi.
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Açıklamasında 'Kolpa' ifadesini Hasan Can'a geri iade eden Erbaş, "Hasan Can'ın pratik zekalı birisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır canım, büyük bir toplum var ve eğlendirilmesi gerekiyor. Herkesin olmak istediği yırtık adamı oynuyor. Topluma hokkabaz lazım." diyerek yanıt verdi. İşte o anlar; 🎥
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