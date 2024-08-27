Hepimizin Bildiği Overlokçu Sesine Güncelleme Geldi: Modern Hali Sosyal Medyada Beğenilmedi

Türkiye'nin her köşesinde özellikle bahar ve yaz aylarında sıklıkla duyulan overlokçu anonsuna güncelleme geldi. 1950'li yılların Amerikan müziğinden esinlenilen yeni versiyonu beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.
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Evde bulunan halı, kilim ve bazı kıyafetlerin püskülleşmiş kenarlarının düzeltilmesi işlemini bir minibüsle sokak sokak gezerek yapan overlokçuların anonsuna güncelleme geldi.
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Hepimizin bildiği "Overlok makinesi ayağınıza geldi" sesini 1950'li yılların Amerikan müziğiyle harmanlayan overlokçunun anonsu 'modernleşme' olarak yorumlandı. 🎥
Sosyal medyada paylaşılan anonsun yeni halini beğenenler olduğu kadar, eleştirenler de oldu. İşte o yorumlar 👇
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