"Her Nefis Ölümü Tadacaktır" Dedi, Motosikletli Gençlerle Çarpıştı: Korkunç Kaza Kameraya Yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vefat eden ağabeyinin cenaze aracının arkasından ilerlerken 'Her nefis ölümü tadacaktır' diyen otomobil sürücüsü saniyeler sonra 2 gencin üstünde bulunduğu motosikletle çarpıştı. Korkunç kaza o anda kayıtta olan cep telefonu kamerasına yansıdı.