"Her Nefis Ölümü Tadacaktır" Dedi, Motosikletli Gençlerle Çarpıştı: Korkunç Kaza Kameraya Yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vefat eden ağabeyinin cenaze aracının arkasından ilerlerken 'Her nefis ölümü tadacaktır' diyen otomobil sürücüsü saniyeler sonra 2 gencin üstünde bulunduğu motosikletle çarpıştı. Korkunç kaza o anda kayıtta olan cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, geçtiğimiz pazar günü Subatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Vefat eden ağabeyinin cenaze aracını otomobille takip eden adamın eşi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
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Aracı kullanan kişinin "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır" dediği esnada karşı şeritten araca doğru gelen motosikletli iki genç arabaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan gençler hastaneye kaldırılıdı. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥
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