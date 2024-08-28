"Erkek Çok Eşli Doğar" Diyen Oytun Erbaş'ın Kadınlara Yüklediği 'Tatmin Etme Görevi' Sinirleri Hoplattı!
"Erkek Çok Eşli Doğar" Diyen Oytun Erbaş'ın Kadınlara Yüklediği 'Tatmin Etme Görevi' Sinirleri Hoplattı!
Prof. Dr. Oytun Erbaş, Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube'daki 'Ne Hissettin?' programına konuk oldu. Erkek ve kadın arasındaki 'cinsel farklılıklardan' bahseden Erbaş'ın tatmin etme görevini kadınlara yüklemesi çileden çıkardı.
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Pandemi döneminde hiçbir dediği tutumayan açıklamalarıyla gündeme oturan Prof. Dr. Oytun Erbaş, o zamandan bu yana özellikle kadınlara dair açıklamalarıyla sık sık dikkat çekmeyi başardı.
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Belki denk gelmişsinizdir Erbaş, en son kendisine "kolpa" diyen Hasan Can Kaya'ya verdiği sert cevapla gündem olmuştu.
Bu sefer de psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube'daki "Ne Hissettin?" programına konuk oldu kendisi. Ve yine açıklamalarıyla konuşuldu...
Oytun Erbaş önce, Esra Ezmeci'nin "Aldatmayan erkek olur mu?" sorusuna, "Aldatamayan erkek vardır. Bir erkek poligamik doğar, erkek çok eşlidir. Çünkü erkekteki sperm sayısı çok fazla olduğu için dağıtmak ister" diyerek cevap verdi.
Ardından hızını alamadı, "Kadınlar erkekleri boş tutmamalıdır. Sahip çıkmalıdır. Tavuk gibi horozu çağıracaksın. Akşam 7 oldu mu diyeceksin 'eve gir' ve cinsel olarak da tatmin etmelidir. Edemiyorsa kendi kendine ettirmelidir yani orgazm sağlanmalıdır" açıklamasında bulundu.
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