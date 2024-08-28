"Erkek Çok Eşli Doğar" Diyen Oytun Erbaş'ın Kadınlara Yüklediği 'Tatmin Etme Görevi' Sinirleri Hoplattı!

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube'daki 'Ne Hissettin?' programına konuk oldu. Erkek ve kadın arasındaki 'cinsel farklılıklardan' bahseden Erbaş'ın tatmin etme görevini kadınlara yüklemesi çileden çıkardı.