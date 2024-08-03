Sadece Arkadaşlarmış:Emina Jahovic Pınar Altuğ'un Kızı Su Atacan'la Görüntülenen Oğlu Hakkında İlk Kez Konuştu
Sadece Arkadaşlarmış:Emina Jahovic Pınar Altuğ'un Kızı Su Atacan'la Görüntülenen Oğlu Hakkında İlk Kez Konuştu
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile görüntülenen oğlu hakkında ilk kez konuştu!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman Göcek'te birlikte yürürken görüntülenmişlerdi.
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Muhabirler ile karşılaşınca panikleyen ikili yeni tanıştıklarını söyleyerek "İlk defa birlikte fotoğrafımız çekiliyor" demiş ve Mustafa Sandal'ın konserinde de birlikte eğlenmişlerdi.
Geçtiğimiz saatlerde sokakta yürürken görüntülenen Mustafa Sandal'ın eski eşi Mina Jahovic, Pınar Altuğ'un kızı ile görüntülenen oğlu Yaman hakkında ilk kez konuştu.
Jahovic, "Onlar daha çocuk, ne ilişkisi ya. 15 yaşındalar daha siz ne konuşuyorsunuz" açıklamalarında bulundu.
İşte o anlar 👇🏻
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