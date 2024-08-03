Ünlü Tarihçi Pelin Batu'nun Oğlunun İsmiyle İlgili Eleştirilere Verdiği Cevap Yine ve Yeniden Dillere Düştü!
Ünlü Tarihçi Pelin Batu'nun Oğlunun İsmiyle İlgili Eleştirilere Verdiği Cevap Yine ve Yeniden Dillere Düştü!
Ünlü tarihçi Pelin Batu'nun oğluna koyduğu isim sosyal medyada sık sık gündem oluyordu. Ünlü isim ise X hesabından yaptığı paylaşım ile oğlunun ismi hakkındaki polemiklere son noktayı koydu.
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Oyuncu olarak başladığı kariyerine tarihçi olarak devam eden Pelin Batu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.
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2018 yılında Macit Bitargil ile Roma'da evlenen Batu'nun bu evlilikten Rafael isminde bir oğlu olmuş, çift 2022 yılında yollarını ayırsa da Pelin Batu oğluna koyduğu isim nedeniyle çok eleştirilmişti hatırlarsanız.
Türk kökenli olmasına rağmen oğluna Yahudilik'teki 4 büyük melekten biri olan Rafael ismini koyması çok eleştiri alan ünlü tarihçi X hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirilere son noktayı koydu.
Eleştirilere "1. Size ne, istediğimiz ismi takarız. 2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği 3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz." cümleleri ile sert çıkışan Pelin Batu'nun cevabı yine dillere düştü!
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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