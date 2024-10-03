Friends Dizisi Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı: Doktor Her Şeyi İtiraf Etti!
Friends Dizisi Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı: Doktor Her Şeyi İtiraf Etti!
'Friends' dizisinin yıldızı Matthew Perry evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Sevenlerini yasa boğan Perry'nin 'ketaminin akut etkileri' yüzünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ünlü yıldızın vefatı ardındaki sır perdesi ölümden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan birinin itirafıyla aralandı.
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Friends dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle gönüllere kocaman bir taht kuran oyuncu Matthew Perry 28 Ekim günü hayatını kaybetmişti.
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Malibu'da evindeki jakuzide ölü olarak bulunan ünlü oyuncunun neden hayatını kaybettiği ilk olarak resmi olarak açıklanmamıştı. Ancak daha sonrasında ortaya atılan iddialarla açıklamalar gelmeye başlamıştı.
Los Angeles County Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporuna göre; 54 yaşında aramızdan ayrılan Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Kanında ketamin tespit edilen dünyaca ünlü oyuncunun jakuzide boğulduğu belirtilmişti. Acı haber hem sevenlerini hem de Hollywood dünyasını derin bir yasa süreklemişti.
Depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi gördüğü belirtilen ünlü aktörün son ketamin tedavisinin ölümünden tam bir buçuk hafta önce olduğu açıklanınca akıllara bir çok soru işareti gelmişti.
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Los Angeles polisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılmaya başlanınca, iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alınmıştı.
Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri olan Mark Chavez, çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti. Bir ketamin kliniği işleten Chavez, ketamin pastillerini aktörün asistanı Kenneth Iwamasa'ya vermekle suçlanan Doktor Salvador Plasencia'ya sattığını açıkladı.
Savcılar, Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'nın, ölümünden önceki haftalarda aktöre 50.000 $'dan (38.000 £) fazla ketamin sağlamak için iki doktorla birlikte çalıştığını söyledi.
Pasaportunu teslim edip tıbbi lisansını derhal teslim etmeyi kabul eden Chavez, 2 Nisan 2025'teki duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakıldı.
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