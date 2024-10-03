Mika Raun 'Kocası' Batu'yla "Edep Sen Ne Güzel Bir Şeysin" Akımına Katılınca İzleyenler Cringe Komasına Girdi
Mika Raun 'Kocası' Batu'yla "Edep Sen Ne Güzel Bir Şeysin" Akımına Katılınca İzleyenler Cringe Komasına Girdi
Sosyal medyada her paylaşımıyla ayrı bir olay olan TikTok fenomeni Mika Raun Can bu sefer de sevgilisi Batu ile 'Edep sen ne güzel bir şeysin' akımına katılınca takipçilerini cringe komasına soktu adeta.
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TikTok'ta çektiği kısa videolarında bir anda twerk atıp sonrasında da kafiyeli cümleler söyleyerek kısa sürede tanınırlık elde eden Mika Raun Can sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden.
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Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika son günlerde değişimiyle de sıkça adından söz ettiriyor. TikTok ve Instagram'ın keşfetinden düşmeyen fenomen özel hayatıyla da konuşuluyor.
Bir dönem yüzünü sır gibi sakladığı sonrasında da "elimden gelse kocamın g*tünün deliğinden içeri girerim" diyebileceği kadar aşkını haykırdığı sevgilisinin yüzünü de göstermişti hatırlarsanız.
"Kocam" dediği sevgilisi Batu'yla sosyal medyadaki her akıma katılmaya baş koyan Mika bu kez de "Edep sen ne güzel bir şeysin" akımına dahil oldu.
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Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlara beraber bakalım:
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