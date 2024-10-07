OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'dan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil Cinayetleri Sonrası Gündem Olan Paylaşım!

Milyonların yüreğini yakan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetleri ardından paylaşım yapan isimlerden biri de OnlyFans fenomeni Merve Taşkın oldu. Özellikle kadınların biraz daha rahat bir hayat sürmeleri için para kazanmaları gerektiğini savunan fenomenin sözleri kısa sürede gündem yarattı.