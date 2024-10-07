OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'dan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil Cinayetleri Sonrası Gündem Olan Paylaşım!
OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'dan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil Cinayetleri Sonrası Gündem Olan Paylaşım!
Milyonların yüreğini yakan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetleri ardından paylaşım yapan isimlerden biri de OnlyFans fenomeni Merve Taşkın oldu. Özellikle kadınların biraz daha rahat bir hayat sürmeleri için para kazanmaları gerektiğini savunan fenomenin sözleri kısa sürede gündem yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye, 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in hayattan koparttığı Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adındaki iki gencecik kız için yasta ve ayakta!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyadaki pozları "müstehcenlik" içerdiği savunularak şikayet edilen ardından mahkemede giydiği kıyafetlerle gündem yaratan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın da tüm bu yaşananlara sessiz kalmadı.
Yetişkin platformu OnlyFans'tan aylık 100 bin lira kazandığını açıklayan fenomenin eski sevgilisinden gördüğü korkunç şiddetin detaylarını anlatması da bir döneme damga vurmuştu.
Twitter (X) hesabından "Can güvenliğinin olmadığı bu tarz ülkelerde ne kadar çok para kazanırsan o kadar iyidir" diyerek paylaşımda bulunan Taşkın "Elinden geldiğince para ile güvenliğini sağlarsın. Toplumdan daha izole bir yaşam yaşarsın para sayesinde" ifadelerini kullandı.
"Metroya/Metrobüse değil taksiye binersin ya da araban olur ya da şoförün. Daha güvenli bölgelerde, güvenli evlerde yaşarsın. Ya da direkt can güvenliğinin olabileceği ülkelere taşınırsın."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Erkeklerin kadına, kadınların kadına yaptığı düşmanlığı artık yapmamanız için size farklı bir açı göstermeye çalışıyorum" ifadelerini kullanan OnlyFans fenomeni kendi parasını kazanmak için uğraşan kadınlara düşmanlık yapılmaması gerektiğini savundu.
"O kadınlar can güvenliği bulunmayan ülkelerde sadece para ile bir miktar daha fazla kendilerini koruyabiliyor, onları koruyan bir sistem olmadığı için. 'Kadınlar, lütfen hislerinize güvenin. Hisleriniz size yalan söylemez. Biri size garip geliyorsa ya da içinizde kötü bir his var ise uzaklaşın' bunları kendime de söylüyorum."
Merve Taşkın sözlerini de "Bazen bir yerden, birilerinden uzaklaşmak için bir kanıt aramamalıyız. KANIT ZATEN HİSLERIMIZ OLABİLİR" diyerek bitirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın