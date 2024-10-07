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OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'dan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil Cinayetleri Sonrası Gündem Olan Paylaşım!

OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'dan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil Cinayetleri Sonrası Gündem Olan Paylaşım!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.10.2024 - 12:14

Milyonların yüreğini yakan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetleri ardından paylaşım yapan isimlerden biri de OnlyFans fenomeni Merve Taşkın oldu. Özellikle kadınların biraz daha rahat bir hayat sürmeleri için para kazanmaları gerektiğini savunan fenomenin sözleri kısa sürede gündem yarattı.

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Tüm Türkiye, 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in hayattan koparttığı Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adındaki iki gencecik kız için yasta ve ayakta!

Tüm Türkiye, 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in hayattan koparttığı Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adındaki iki gencecik kız için yasta ve ayakta!

Sosyal medyadaki pozları "müstehcenlik" içerdiği savunularak şikayet edilen ardından mahkemede giydiği kıyafetlerle gündem yaratan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın da tüm bu yaşananlara sessiz kalmadı.

Sosyal medyadaki pozları "müstehcenlik" içerdiği savunularak şikayet edilen ardından mahkemede giydiği kıyafetlerle gündem yaratan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın da tüm bu yaşananlara sessiz kalmadı.

Yetişkin platformu OnlyFans'tan aylık 100 bin lira kazandığını açıklayan fenomenin eski sevgilisinden gördüğü korkunç şiddetin detaylarını anlatması da bir döneme damga vurmuştu.

Yetişkin platformu OnlyFans'tan aylık 100 bin lira kazandığını açıklayan fenomenin eski sevgilisinden gördüğü korkunç şiddetin detaylarını anlatması da bir döneme damga vurmuştu.

Detayları bu içeriğimizde vermiştik:

Twitter (X) hesabından "Can güvenliğinin olmadığı bu tarz ülkelerde ne kadar çok para kazanırsan o kadar iyidir" diyerek paylaşımda bulunan Taşkın "Elinden geldiğince para ile güvenliğini sağlarsın. Toplumdan daha izole bir yaşam yaşarsın para sayesinde" ifadelerini kullandı.

Twitter (X) hesabından "Can güvenliğinin olmadığı bu tarz ülkelerde ne kadar çok para kazanırsan o kadar iyidir" diyerek paylaşımda bulunan Taşkın "Elinden geldiğince para ile güvenliğini sağlarsın. Toplumdan daha izole bir yaşam yaşarsın para sayesinde" ifadelerini kullandı.

"Metroya/Metrobüse değil taksiye binersin ya da araban olur ya da şoförün. Daha güvenli bölgelerde, güvenli evlerde yaşarsın. Ya da direkt can güvenliğinin olabileceği ülkelere taşınırsın."

"Metroya/Metrobüse değil taksiye binersin ya da araban olur ya da şoförün. Daha güvenli bölgelerde, güvenli evlerde yaşarsın. Ya da direkt can güvenliğinin olabileceği ülkelere taşınırsın."
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"Erkeklerin kadına, kadınların kadına yaptığı düşmanlığı artık yapmamanız için size farklı bir açı göstermeye çalışıyorum" ifadelerini kullanan OnlyFans fenomeni kendi parasını kazanmak için uğraşan kadınlara düşmanlık yapılmaması gerektiğini savundu.

"Erkeklerin kadına, kadınların kadına yaptığı düşmanlığı artık yapmamanız için size farklı bir açı göstermeye çalışıyorum" ifadelerini kullanan OnlyFans fenomeni kendi parasını kazanmak için uğraşan kadınlara düşmanlık yapılmaması gerektiğini savundu.

"O kadınlar can güvenliği bulunmayan ülkelerde sadece para ile bir miktar daha fazla kendilerini koruyabiliyor, onları koruyan bir sistem olmadığı için. 'Kadınlar, lütfen hislerinize güvenin. Hisleriniz size yalan söylemez. Biri size garip geliyorsa ya da içinizde kötü bir his var ise uzaklaşın' bunları kendime de söylüyorum."

"O kadınlar can güvenliği bulunmayan ülkelerde sadece para ile bir miktar daha fazla kendilerini koruyabiliyor, onları koruyan bir sistem olmadığı için. 'Kadınlar, lütfen hislerinize güvenin. Hisleriniz size yalan söylemez. Biri size garip geliyorsa ya da içinizde kötü bir his var ise uzaklaşın' bunları kendime de söylüyorum."

Merve Taşkın sözlerini de "Bazen bir yerden, birilerinden uzaklaşmak için bir kanıt aramamalıyız. KANIT ZATEN HİSLERIMIZ OLABİLİR" diyerek bitirdi.

Merve Taşkın sözlerini de "Bazen bir yerden, birilerinden uzaklaşmak için bir kanıt aramamalıyız. KANIT ZATEN HİSLERIMIZ OLABİLİR" diyerek bitirdi.
x.com

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