TikTok'ta Çıplak Fotoğraflarını Yayınlamış: Esra Erol'da Saplantılı Aşık Skandalı

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da da yine dumur eden bir olay yaşandı. Programa başvuran Pınar isimli kadın, saplantılı aşığı Haluk'un peşini bir türlü bırakmadığını 'Beni öldürecek' yakarışıyla açıkladı.