TikTok'ta Çıplak Fotoğraflarını Yayınlamış: Esra Erol'da Saplantılı Aşık Skandalı
TikTok'ta Çıplak Fotoğraflarını Yayınlamış: Esra Erol'da Saplantılı Aşık Skandalı
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki bir yardım çığlığı hepimizi ekran başına kitledi.
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33 yaşındaki Pınar isimli kadın, programa saplantılı aşığı Haluk'tan kurtulmak için başvurdu.
"Yuva kurmak istiyordum. Arkadaşlık teklif edince tanıştık, yüzük taktık. Evli olduğunu öğrendim. Evli olduğunu öğrenince uzaklaşmak istedim. Bu şahıs beni bırakmadı. Eşine de mesaj attım. Babası hakaret etti 'Ahlaksız kadın' diye."
Haluk'tan ayrılmasına rağmen sokak ortasında dahi şiddet görmeye devam eden Pınar, Haluk'un burnunu kırdığını da belirtti.
Haluk'tan şikayetçi olan Pınar, Haluk'un kendisini rahatsız etmeyi kesmediğini anlatırken, ayrıca Haluk'un babasının kendisine "Benim oğlum şizofren, akıl hastası" diyor.
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"TikTok'ta çıplak fotoğraflarımı paylaşıyor. Gittim şikayet ettim. Müstehcen görüntülerle beni tehdit ediyor."
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