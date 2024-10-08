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TikTok'ta Çıplak Fotoğraflarını Yayınlamış: Esra Erol'da Saplantılı Aşık Skandalı

TikTok'ta Çıplak Fotoğraflarını Yayınlamış: Esra Erol'da Saplantılı Aşık Skandalı

Tiktok Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 09:07

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da da yine dumur eden bir olay yaşandı. Programa başvuran Pınar isimli kadın, saplantılı aşığı Haluk'un peşini bir türlü bırakmadığını 'Beni öldürecek' yakarışıyla açıkladı.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki bir yardım çığlığı hepimizi ekran başına kitledi.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki bir yardım çığlığı hepimizi ekran başına kitledi.

33 yaşındaki Pınar isimli kadın, programa saplantılı aşığı Haluk'tan kurtulmak için başvurdu.

33 yaşındaki Pınar isimli kadın, programa saplantılı aşığı Haluk'tan kurtulmak için başvurdu.

İki çocuk annesi kadın, defalarca şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamadığı Haluk Ersan isimli eski sevgilisinin şiddetine, şantajına ve tacizlerine maruz kaldığını anlattı.

"Yuva kurmak istiyordum. Arkadaşlık teklif edince tanıştık, yüzük taktık. Evli olduğunu öğrendim. Evli olduğunu öğrenince uzaklaşmak istedim. Bu şahıs beni bırakmadı. Eşine de mesaj attım. Babası hakaret etti 'Ahlaksız kadın' diye."

"Yuva kurmak istiyordum. Arkadaşlık teklif edince tanıştık, yüzük taktık. Evli olduğunu öğrendim. Evli olduğunu öğrenince uzaklaşmak istedim. Bu şahıs beni bırakmadı. Eşine de mesaj attım. Babası hakaret etti 'Ahlaksız kadın' diye."

Haluk'tan ayrılmasına rağmen sokak ortasında dahi şiddet görmeye devam eden Pınar, Haluk'un burnunu kırdığını da belirtti.

Haluk'tan ayrılmasına rağmen sokak ortasında dahi şiddet görmeye devam eden Pınar, Haluk'un burnunu kırdığını da belirtti.

Haluk'tan şikayetçi olan Pınar, Haluk'un kendisini rahatsız etmeyi kesmediğini anlatırken, ayrıca Haluk'un babasının kendisine "Benim oğlum şizofren, akıl hastası" diyor.

Haluk'tan şikayetçi olan Pınar, Haluk'un kendisini rahatsız etmeyi kesmediğini anlatırken, ayrıca Haluk'un babasının kendisine "Benim oğlum şizofren, akıl hastası" diyor.
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"TikTok'ta çıplak fotoğraflarımı paylaşıyor. Gittim şikayet ettim. Müstehcen görüntülerle beni tehdit ediyor."

"TikTok'ta çıplak fotoğraflarımı paylaşıyor. Gittim şikayet ettim. Müstehcen görüntülerle beni tehdit ediyor."

Pınar bu iddialara bir yenisini daha ekleyerek ayrıca Haluk'un kendisine zarar verdiği videolar çektiğini ve 'Sensiz yaşayamam' dediğini de aktardı.

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