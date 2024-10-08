Aldatıldığını Sevgilisinin Pornosunu Görerek Öğrenen Kadın Konuşanlar'a Damga Vurdu
Aldatıldığını Sevgilisinin Pornosunu Görerek Öğrenen Kadın Konuşanlar'a Damga Vurdu
Exxen'de yayınlanan Konuşanlar, Hasan Can Kaya'nın sunumuyla yeni sezona giriş yaptı. Bu sezonda da kahkahadan kırıp geçireceğinin sinyallerini veren programı izlemeye gelen bir izleyici, aldatılma hikâyesiyle herkesi şoke etti.
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Hasan Can Kaya'nın enfes sunumuyla ekranlara gelen Konuşanlar, Exxen'de yeni sezonu açtı.
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Programı izlemeye gelen konukların en büyük sırlarını bile rahatlıkla anlattığı Konuşanlar'ın yeni sezonuna aldatıldığını açıklayan kadın damga vurdu.
Defalarca aldatıldığını açıklayan kadın, Kaya'nın "Nasıl yakaladın?" sorusuna ise sevgilisinin pornosunu izleyerek öğrendiği yanıtını verdi.
Sevgilisinin grup seks yaparkenki görüntülerinin arkadaşları tarafından çekilip kendisine gösterildiğini belirten kadın şu ifadelerle stüdyoyu dumur etti.
"Ben değilim diye inkar ediyor ama ben videonun bir kısmını gördüm, kızın göğüslerini öptüğünü gördüm ilerisinde herhangi bir şey olmadığını iddia ettiği için aldatmamış oluyormuş."
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