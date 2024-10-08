Aldatıldığını Sevgilisinin Pornosunu Görerek Öğrenen Kadın Konuşanlar'a Damga Vurdu

'Avukattı kendisi arkadaşını mahkemeye verip bir de haksız kazanç elde etti ve 3 arkadaş grup seks diyebiliriz buna. Biri doktor diğeri avukat öbürü de vasıfsız diyelim... 3 erkek bir kızla... Kız dansözmüş bu arada. Bedelli askerlikte tanıştılar. 20 günlük arkadaşlarıyla grup seks yapmış işte.'