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Aldatıldığını Sevgilisinin Pornosunu Görerek Öğrenen Kadın Konuşanlar'a Damga Vurdu

Aldatıldığını Sevgilisinin Pornosunu Görerek Öğrenen Kadın Konuşanlar'a Damga Vurdu

Hasan Can Kaya
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 13:13

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar, Hasan Can Kaya'nın sunumuyla yeni sezona giriş yaptı. Bu sezonda da kahkahadan kırıp geçireceğinin sinyallerini veren programı izlemeye gelen bir izleyici, aldatılma hikâyesiyle herkesi şoke etti.

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Hasan Can Kaya'nın enfes sunumuyla ekranlara gelen Konuşanlar, Exxen'de yeni sezonu açtı.

Hasan Can Kaya'nın enfes sunumuyla ekranlara gelen Konuşanlar, Exxen'de yeni sezonu açtı.

Programı izlemeye gelen konukların en büyük sırlarını bile rahatlıkla anlattığı Konuşanlar'ın yeni sezonuna aldatıldığını açıklayan kadın damga vurdu.

Programı izlemeye gelen konukların en büyük sırlarını bile rahatlıkla anlattığı Konuşanlar'ın yeni sezonuna aldatıldığını açıklayan kadın damga vurdu.

Defalarca aldatıldığını açıklayan kadın, Kaya'nın "Nasıl yakaladın?" sorusuna ise sevgilisinin pornosunu izleyerek öğrendiği yanıtını verdi.

Defalarca aldatıldığını açıklayan kadın, Kaya'nın "Nasıl yakaladın?" sorusuna ise sevgilisinin pornosunu izleyerek öğrendiği yanıtını verdi.

Sevgilisinin grup seks yaparkenki görüntülerinin arkadaşları tarafından çekilip kendisine gösterildiğini belirten kadın şu ifadelerle stüdyoyu dumur etti.

Sevgilisinin grup seks yaparkenki görüntülerinin arkadaşları tarafından çekilip kendisine gösterildiğini belirten kadın şu ifadelerle stüdyoyu dumur etti.

'Avukattı kendisi arkadaşını mahkemeye verip bir de haksız kazanç elde etti ve 3 arkadaş grup seks diyebiliriz buna. Biri doktor diğeri avukat öbürü de vasıfsız diyelim... 3 erkek bir kızla... Kız dansözmüş bu arada. Bedelli askerlikte tanıştılar. 20 günlük arkadaşlarıyla grup seks yapmış işte.'

"Ben değilim diye inkar ediyor ama ben videonun bir kısmını gördüm, kızın göğüslerini öptüğünü gördüm ilerisinde herhangi bir şey olmadığını iddia ettiği için aldatmamış oluyormuş."

"Ben değilim diye inkar ediyor ama ben videonun bir kısmını gördüm, kızın göğüslerini öptüğünü gördüm ilerisinde herhangi bir şey olmadığını iddia ettiği için aldatmamış oluyormuş."

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