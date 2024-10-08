Kayınpederinin Bir Erkekle Uygunsuz Mesajlarını Yakalayan Kadın Esra Ezmeci'yi Şoke Etti
Kayınpederinin Bir Erkekle Uygunsuz Mesajlarını Yakalayan Kadın Esra Ezmeci'yi Şoke Etti
Klinik psikolog Esra Ezmeci, Yeni Baştan programının yanı sıra Instagram hesabı üzerinden de takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor. Ezmeci'ye gelen son soru ise insanı dumur eden cinsten oldu.
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Klinik psikolog, sunucu ve yazar Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programıyla öne çıkıyor.
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Özellikle ikili ilişkiler hakkında verdiği önerilerle tanınan Ezmeci, programının yanı sıra Instagram hesabından takipçilerinin derdine derman olmaya çalışıyor.
Ne kadar absürt olursa olsun tüm sorulara yanıt vermeye çalışan Ezmeci'ye son gelen sorulardan biri hepimizi şoke etti.
'Kayınpederimin bir erkekle uygunsuz yazışmasını gördüm. Kaynanama ve eşime açıklamalı mıyım?' sorusuna yanıt veren Ezmeci, herhalde bugüne kadar aldığı en şaşırtıcı ve zor sorulardan birini cevaplamıştır.
Ezmeci takipçisine 'Bence bu durumda sessiz kalmanız daha doğru olur. Bu durumu açıklamak sizi zor durumda bırakır' yanıtını verdi.
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