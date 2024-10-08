Görüş Bildir
Haberler
TV
Kayınpederinin Bir Erkekle Uygunsuz Mesajlarını Yakalayan Kadın Esra Ezmeci'yi Şoke Etti

Kayınpederinin Bir Erkekle Uygunsuz Mesajlarını Yakalayan Kadın Esra Ezmeci'yi Şoke Etti

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 16:03

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Yeni Baştan programının yanı sıra Instagram hesabı üzerinden de takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor. Ezmeci'ye gelen son soru ise insanı dumur eden cinsten oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Klinik psikolog, sunucu ve yazar Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programıyla öne çıkıyor.

Klinik psikolog, sunucu ve yazar Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programıyla öne çıkıyor.

Özellikle ikili ilişkiler hakkında verdiği önerilerle tanınan Ezmeci, programının yanı sıra Instagram hesabından takipçilerinin derdine derman olmaya çalışıyor.

Özellikle ikili ilişkiler hakkında verdiği önerilerle tanınan Ezmeci, programının yanı sıra Instagram hesabından takipçilerinin derdine derman olmaya çalışıyor.

Ne kadar absürt olursa olsun tüm sorulara yanıt vermeye çalışan Ezmeci'ye son gelen sorulardan biri hepimizi şoke etti.

Ne kadar absürt olursa olsun tüm sorulara yanıt vermeye çalışan Ezmeci'ye son gelen sorulardan biri hepimizi şoke etti.

'Kayınpederimin bir erkekle uygunsuz yazışmasını gördüm. Kaynanama ve eşime açıklamalı mıyım?' sorusuna yanıt veren Ezmeci, herhalde bugüne kadar aldığı en şaşırtıcı ve zor sorulardan birini cevaplamıştır.

'Kayınpederimin bir erkekle uygunsuz yazışmasını gördüm. Kaynanama ve eşime açıklamalı mıyım?' sorusuna yanıt veren Ezmeci, herhalde bugüne kadar aldığı en şaşırtıcı ve zor sorulardan birini cevaplamıştır.

Ezmeci takipçisine 'Bence bu durumda sessiz kalmanız daha doğru olur. Bu durumu açıklamak sizi zor durumda bırakır' yanıtını verdi.

Ezmeci takipçisine 'Bence bu durumda sessiz kalmanız daha doğru olur. Bu durumu açıklamak sizi zor durumda bırakır' yanıtını verdi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın