Dizilerde Hayvanları Nasıl Oynatıyorlar?
Dizilerde Hayvanları Nasıl Oynatıyorlar?
Dizi ve filmlerde birçok oyuncuyla mükemmel bir sahne çekilmesine yardımcı olan sevimli dostlarımızın ekran önündeki bu becerisinin sırrı ne? Merak edenler için dizilerde hayvanlar nasıl oynatılıyor, buyrun içeriğimize...
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Hatırlar mısınız, Amerika'dan getirilip adına dizi yapılan Çarli o kadar popüler olmuştu ki bir süre sonra halkımız maymunlara Çarli demeye başlamıştı.
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Arka Sokaklar dizisinin en az oyuncuları kadar başarılı bir ismi varsa o da Garip Kont'tur. Bu köpek adeta Komiser Mesut'la gözleriyle konuşuyor, davranışlarına tepki veriyor.
Sihirli Annem'in Taci'sini hatırlayın! Öyle sahneler vardı ki köpek resmen oyunculuk eğitimi almış kadar becerikliydi. Peki nasıl?
Hayvanların ön planda olduğu dizilerde geçmişte minik dostlarımıza işkence edildiğine dair bazı tepkiler olmuştu. Örneğin Sihirli Annem Taci için Nevre Serezli, linç edildiklerini bile söylemişti.
Dizide Taci adındaki köpeğe yemek verilmediğini düşünenler o dönem Sihirli Annem yapımına çok tepkiliydi.
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Hayvanların dizi ya da filmler için istismar edildiği durumları asla kabul etmiyoruz.👇🏻
Daha önce sosyal medyada da benzer yorumlar yükselmişti.
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Hayvanlara uzun saatler sette işkence eden yapımların önüne geçebilmek için gönüllü kuruluşlar tarafından diziler denetlenebiliyor.
Ekran önünde hayvanların nasıl oynatıldığını merak edenler için kısaca özetleyelim!
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Örneğin Taci'nin konuştuğu sahnelerde hayvana sevdiği yiyeceklerin verildiği biliniyordu.
Dizilerde daha çok eğitimli köpeklerin yer alması da bu yüzden olsa gerek bizi anlayan minik dostlarımız yönlendirilebiliyorlar.
Bir köpek git ya da gel, komutunu gerçekleştirecek eğitimde olabiliyor. Dizilerde de benzer şekilde yönetiliyorlar.
İçinde evcil hayvan olan diziler gerçekten eğitilmiş hayvanların yardımıyla çekiliyor. Mesela Acemi Cadı'daki Duman bunun tam bir örneği.
Tüm bunların dışında hayvan çekimlerinde top, mama ya da oynayan hayvanın sevdiği diğer araçlar kullanılabiliyor.
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