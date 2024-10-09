Görüş Bildir
Haberler
TV
Gelinim Mutfakta'nın Popüler Kaynanası Beyhan Hanım'ın Kaşlarının Bi' Garip Değişimi

Gelinim Mutfakta'nın Popüler Kaynanası Beyhan Hanım'ın Kaşlarının Bi' Garip Değişimi

Gelinim Mutfakta
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 09:32

2018 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da uzun yıllardır yer alan kaynana Beyhan Öksüz'ün kaşlarının geçirdiği evrime hepiniz dikkat etmişsinizdir. Beyhan Hanım'ın kaşlarını bir de biz yorumlayalım dedik!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2018 yılından beri Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Gelinim Mutfakta şu an Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara geliyor.

2018 yılından beri Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Gelinim Mutfakta şu an Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara geliyor.

Gelin ve kaynanaların beraber katıldığı yarışmada en güzel yemeği yapan gelin büyük ödülü alırken bazı yarışmacılar burada öyle başarı elde etti ki sezonlar boyu ekranda kaldı.

Gelin ve kaynanaların beraber katıldığı yarışmada en güzel yemeği yapan gelin büyük ödülü alırken bazı yarışmacılar burada öyle başarı elde etti ki sezonlar boyu ekranda kaldı.

Bunlardan biri de Beyhan Hanım oldu.

Yarışmaya gelini Yeşim'le beraber 2021 yılında katılan Beyhan Öksüz, geliniyle beraber adeta fırtınalar estiriyordu.

Yarışmaya gelini Yeşim'le beraber 2021 yılında katılan Beyhan Öksüz, geliniyle beraber adeta fırtınalar estiriyordu.

Sıradan bir kaynana profili çizen Beyhan Hanım, zaman geçtikçe ve bölümler ilerledikçe gözle görünür bir değişim yaşadı.

Sıradan bir kaynana profili çizen Beyhan Hanım, zaman geçtikçe ve bölümler ilerledikçe gözle görünür bir değişim yaşadı.

Programa çıkmadan önce kaşlarını boyamaya başlayan Beyhan Hanım'ın yeni tarzı izleyici tarafından benimsense de Beyhan Hanım'ın her bölüm kaşlarını daha da kalın ve kavisli bir şekilde boyamasıyla kendisine epey benzetmeler yapılmıştı.

Programa çıkmadan önce kaşlarını boyamaya başlayan Beyhan Hanım'ın yeni tarzı izleyici tarafından benimsense de Beyhan Hanım'ın her bölüm kaşlarını daha da kalın ve kavisli bir şekilde boyamasıyla kendisine epey benzetmeler yapılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendisine en çok benzetilen kişi ise Hayko Cepkin olmuştu.

Kendisine en çok benzetilen kişi ise Hayko Cepkin olmuştu.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere kulak asmayan Beyhan Hanım, kaşlarına fütüristik dokunuşlar yapmaya devam etmiş ve taş bile takmıştı.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere kulak asmayan Beyhan Hanım, kaşlarına fütüristik dokunuşlar yapmaya devam etmiş ve taş bile takmıştı.

Gelinim Mutfakta'nın gedikli isimlerinden Beyhan Öksüz'ün son imajını da buraya bırakalım:

Gelinim Mutfakta'nın gedikli isimlerinden Beyhan Öksüz'ün son imajını da buraya bırakalım:

Peki siz Beyhan Hanım'ın kaşlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın