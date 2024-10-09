Gelinim Mutfakta'nın Popüler Kaynanası Beyhan Hanım'ın Kaşlarının Bi' Garip Değişimi

2018 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da uzun yıllardır yer alan kaynana Beyhan Öksüz'ün kaşlarının geçirdiği evrime hepiniz dikkat etmişsinizdir. Beyhan Hanım'ın kaşlarını bir de biz yorumlayalım dedik!