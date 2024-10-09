Gelinim Mutfakta'nın Popüler Kaynanası Beyhan Hanım'ın Kaşlarının Bi' Garip Değişimi
Gelinim Mutfakta'nın Popüler Kaynanası Beyhan Hanım'ın Kaşlarının Bi' Garip Değişimi
2018 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da uzun yıllardır yer alan kaynana Beyhan Öksüz'ün kaşlarının geçirdiği evrime hepiniz dikkat etmişsinizdir. Beyhan Hanım'ın kaşlarını bir de biz yorumlayalım dedik!
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2018 yılından beri Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Gelinim Mutfakta şu an Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara geliyor.
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Gelin ve kaynanaların beraber katıldığı yarışmada en güzel yemeği yapan gelin büyük ödülü alırken bazı yarışmacılar burada öyle başarı elde etti ki sezonlar boyu ekranda kaldı.
Yarışmaya gelini Yeşim'le beraber 2021 yılında katılan Beyhan Öksüz, geliniyle beraber adeta fırtınalar estiriyordu.
Sıradan bir kaynana profili çizen Beyhan Hanım, zaman geçtikçe ve bölümler ilerledikçe gözle görünür bir değişim yaşadı.
Programa çıkmadan önce kaşlarını boyamaya başlayan Beyhan Hanım'ın yeni tarzı izleyici tarafından benimsense de Beyhan Hanım'ın her bölüm kaşlarını daha da kalın ve kavisli bir şekilde boyamasıyla kendisine epey benzetmeler yapılmıştı.
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Kendisine en çok benzetilen kişi ise Hayko Cepkin olmuştu.
Sosyal medyadan gelen eleştirilere kulak asmayan Beyhan Hanım, kaşlarına fütüristik dokunuşlar yapmaya devam etmiş ve taş bile takmıştı.
Gelinim Mutfakta'nın gedikli isimlerinden Beyhan Öksüz'ün son imajını da buraya bırakalım:
Peki siz Beyhan Hanım'ın kaşlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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