Ecrin Su Çoban Olayı Nedir? Discord Dolandırıcılığı ve Şantajla Adı Geçen Fenomeni Yakından Tanıyoruz!

Discord dolandırıcılığı konusunun X'te patlaması üzerine dikkat çeken isimlerden biri de Ecrin Su Çoban oldu. Tartışmalı fenomen Deha Tuzcu'yla ilgili sözleri ve hakkındaki iddialarla öne çıkan genç fenomen hakkında araştırmalar da hızlandı.

Peki Ecrin Su Çoban kimdir? Gelin, tüm detayları görelim...