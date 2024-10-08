Ecrin Su Çoban Olayı Nedir? Discord Dolandırıcılığı ve Şantajla Adı Geçen Fenomeni Yakından Tanıyoruz!
Ecrin Su Çoban Olayı Nedir? Discord Dolandırıcılığı ve Şantajla Adı Geçen Fenomeni Yakından Tanıyoruz!
Discord dolandırıcılığı konusunun X'te patlaması üzerine dikkat çeken isimlerden biri de Ecrin Su Çoban oldu. Tartışmalı fenomen Deha Tuzcu'yla ilgili sözleri ve hakkındaki iddialarla öne çıkan genç fenomen hakkında araştırmalar da hızlandı.
Peki Ecrin Su Çoban kimdir? Gelin, tüm detayları görelim...
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İlk olarak Omegle yayınlarıyla gündem olan fenomen ve rapçi Deha Tuzcu'nun Discord üzerinden küçük kız çocuklarını taciz edildiği panelin sahibi olduğu iddiası ortalığı fena karıştırdı.
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Bu konunun büyük patlak vermesinden sonra gözler Deha ile ucundan kıyısından ilişkili olan herkese çevrildi. Bu isimlerden biri de Ecrin Su Çoban oldu.
Gelin öncelikle pek çoğunuzun merak ettiği 'Ecrin Su Çoban kimdir?' sorusuna cevap verelim. Kendisi 6 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Şu anda da Okan Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ediyor.
2018 yılında katıldığı "O Ses Çocuklar" yarışmasıyla adını ilk kez duyduğumuz Çoban, ilk performansında Nil Karaibrahimgil'in "Kanatlarım Var Ruhumda" şarkısını söylemişti.
Küçük yaşta dizi ve sinema projelerinde yer almaya başlayan 17 yaşındaki fenomen daha önce 'Kardeş Takımı', 'Masal Şatosu: Sihirli Davet', 'Babam Çok Değişti', 'Afilli Aşk' gibi yapımların kadrosunda yer almıştı.
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Kendisi başrolünde Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Enis Arıkan gibi önemli isimlerin yer aldığı Alice Müzikali'yle de sahneye çıkmıştı.
‘Alice’ müzikalinde Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı ‘Alice’in çocukluğunu, ‘Masal Şatosu’ serisinde de ‘Neşe’ye hayat vermişti.
‘Alice’teki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı örnek aldığını belirten Çoban, birçok fenomen gibi müzik dünyasına adım atmış isimlerden.
Genç fenomenin Spotify'daki aylık dinleyici sayısı da yadsınamaz durumda...
Aslında birçoğumuz Ecrin Su Çoban'ı YouTube üzerindeki kanalından aktif olarak yaptığı paylaşımlarla tanıyoruz. Tabii kendisini TikTok platformundan da tanıyan birçok kişi var.
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Peki tüm ipler nerede koptu, yani Ecrin Su Çoban olayı nedir? Genç yaşında sosyal medyada inanılmaz bir hızla büyük bir takipçi kitlesi elde eden Çoban'ın Discord platformu üzerindeki bazı sıkıntılı gruplarla ilişkili olduğu ve bu gruplar aracılığıyla çeşitli kişilere şantaj uyguladığı öne sürüldü.
17 yaşındaki fenomen hakkındaki iddialar da öyle basit şeyler değil. Depremzedelerle dalga geçtiği ve bir nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı konuşuluyor.
Kendisine dolandırıcılık yapması için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği de iddia edilen Çoban'ın 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği bile söylentiler arasında.
Discord üzerinde "lildickyboy" kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı iddia edilen Çoban'ın Deha Tuzcu'yla ilgisi de bu noktada çıktı.
Platform üzerinden “Deha benim aşkım, kimse ona bulaşamaz” yazdığı söylenen Ecrin Su Çoban’ın, TikTok hesabından Deha Tuzcu ve Reckol'ün 'Talibana' şarkısı ile yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.
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Söz konusu suçlamaların sosyal medyada inanılmaz bir hızla yayılmasının ardından Ecrin Su Çoban ve avukatı iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Olayların günden güne büyümesiyle beraber ünlü bir giyim markası ve müzik şirketi Ecrin ile olan anlaşmalarını sonlandırdı. Bunun ardından genç fenomen Instagram profilinde değişiklik yaptı.
Sosyal medyayı kasıp kavuran olayların ardından Google üzerinden araması artan Ecrin Su Çoban hakkında merak edilenler de bu şekilde...
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