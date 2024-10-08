Hani Bir-İki Kez Bir Araya Gelinmişti? Deha Tuzcu, Arkadaşlığı Reddeden Berkcan Güven'i Fena İfşaladı!

Youtuber Berkcan Güven, kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu öne sürülen Deha Tuzcu olayının patlak vermesinden sonra 'arkadaş değiliz' açıklamasında bulunmuştu. Bu olaya sessiz kalmayan Deha Tuzcu ise sosyal medyada büyük linç yiyen Güven'i WhatsApp mesajlarıyla iflaşadı!