Hani Bir-İki Kez Bir Araya Gelinmişti? Deha Tuzcu, Arkadaşlığı Reddeden Berkcan Güven'i Fena İfşaladı!
Hani Bir-İki Kez Bir Araya Gelinmişti? Deha Tuzcu, Arkadaşlığı Reddeden Berkcan Güven'i Fena İfşaladı!
Youtuber Berkcan Güven, kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu öne sürülen Deha Tuzcu olayının patlak vermesinden sonra 'arkadaş değiliz' açıklamasında bulunmuştu. Bu olaya sessiz kalmayan Deha Tuzcu ise sosyal medyada büyük linç yiyen Güven'i WhatsApp mesajlarıyla iflaşadı!
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Berkcan Güven, bir zamanların en popüler uygulamarından Vine ile hayatımıza girip sonrasında ülkenin en tanınan Youtuber'larından biri oldu.
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Özellikle gençlerden oluşan geniş bir kitle tarafından takip edilen Güven bir anda Deha Tuzcu olayıyla gündeme bomba gibi düştü.
Şu sıralar hayatına yurt dışında devam eden fenomen ve rapçi Deha Tuzcu'nun da Discord uygulamasındaki kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu öne sürülünce işler daha da karıştı.
Sanal dünyanın en büyük gruplarından biri olarak bilinen 'BGY'ye girdikten sonra gruptan atılan, Deha Tuzcu'nun Berkcan Güven'in müzik stüdyosunda görülmesi de konuyu alevlendirmişti.
Tuzcu'yla arkadaşlığı nedeniyle tepkilerin odağı olunca 1 milyon takipçili X (Twitter) hesabını kapatan Berkcan Güven daha sonra açıklama yapmak için hesabını açmış ve “Bunların asla arkasında değilim. Bu muhabbetlerle hiçbir ilişiğim yok” demişti.
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Berkcan Güven'in arkadaşlığı reddeden paylaşımlarından sonra "Her şey ortaya çıkacak" diyerek sessiz kalmayan Tuzcu'dan herkesi şaşkına çeviren bir paylaşım geldi.
Deha Tuzcu, Berkan Güven'le WhatsApp mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü "Delikanlılık bir yere kadarmış, çember daralıyor" diyerek ifşaladı.
Bu paylaşımdan sonra Berkcan Güven'den herhangi bir açıklama gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu...
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