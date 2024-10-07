Ece Seçkin'den Katil Semih Çelik Üzerinden Ürküten Analiz: 'İncel'ler Fight Club ve Matrix Filmini Benimsiyor!
Ece Seçkin'den Katil Semih Çelik Üzerinden Ürküten Analiz: 'İncel'ler Fight Club ve Matrix Filmini Benimsiyor!
Katil Semih Çelik'in hayatlarının baharındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesinin ardından öfkesi dinmeyen isimlerden biri de Ece Seçkin oldu. 'İncel' konusuna değinen ünlü şarkıcı bu kişilerin Fight Club ve Matrix gibi kült filmleri benimsediğini belirterek 'Yine yapacaklar!' dedi.
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Semih Çelik isimli 19 yaşındaki katil, İstanbul’da cuma günü kendisiyle aynı yaşta olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katletmişti.
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İki genç kızı canice duygularla hayattan kopartan Çelik daha sonra surlardan atlayarak intihar etmişti.
Korkunç olayın ardından kendi yaşamına son veren Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıkmıştı.
Yüreğimizi kor gibi yakan olaya sessiz kalmayan isimlerden bir tanesi de Ece Seçkin olmuştu. Ünlü şarkıcı olayı duyduğu an kendine hakim olamamıştı.
Twitter (X) hesabından yeni bir paylaşım yapan Seçkin; katilin, İkbal'e yolladığı veda videosunun arkasında çalan parçanın "Where Is My Mind" şarkısı olduğununa dikkat çekerek "Fight Club'ın kapanış sahnesinde çalan şarkıdır" dedi.
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"Katilin kendini surlara asarak öldürme planı şovunun da bir parçasıydı" diyen ünlü şarkıcı "Fight Club bu 'incel'lerin Matrix'ten sonra en benimsediği film. Yani bu pislik bir nevi incelliğe bir selam da çakmış. Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu" dedi.
Ateş püsküren Ece Seçkin "EN BÜYÜK TEHLİKE BURDA! Yani kafasına yeni idol olmayı koyacak olan sapıklarda! Yine yapacaklar, Discord kapansa Telegram'dan örgütlenecekler. Hepsi forumcu panelci kadın düşmanı pedofili bu şerefsizlerin..." sözleriyle bir kez daha sert tepki gösterdi.
Ece Seçkin'in Twitter paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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