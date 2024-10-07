Ece Seçkin'den Katil Semih Çelik Üzerinden Ürküten Analiz: 'İncel'ler Fight Club ve Matrix Filmini Benimsiyor!

Katil Semih Çelik'in hayatlarının baharındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesinin ardından öfkesi dinmeyen isimlerden biri de Ece Seçkin oldu. 'İncel' konusuna değinen ünlü şarkıcı bu kişilerin Fight Club ve Matrix gibi kült filmleri benimsediğini belirterek 'Yine yapacaklar!' dedi.