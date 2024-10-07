Söylemezsem Olmaz'da Yatak Odasının Tavanına Ayna Asan Serenay Sarıkaya'ya Yönelik Bel Altı Sözler!
Söylemezsem Olmaz'da Yatak Odasının Tavanına Ayna Asan Serenay Sarıkaya'ya Yönelik Bel Altı Sözler!
Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını ilk kez açan Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sunuculardan Bilal Özcan'ın ünlü oyuncunun yatak odası hakkında bel altı sözleri yine sabırları taşırdı.
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Geçtiğimiz günlerde fenomen Kadir Ezildi'nin tesettürlü nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında sansürsüz veren Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.
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Her açıklamalarıyla ayrı bir kaosa neden olup kullanıcıların ve izleyicilerin tepkisini çeken ekip yine bir kadına yönelik davranışlarıyla kızdırdı.
Ekibin bu seferki hedefinde oyunculuğu ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya vardı.
Geçtiğimiz günlerde evinin kapısını ilk kez açan ünlü oyuncunun evi gündeme bomba gibi düştü. Özellikle yatağın üzerinde asılı duran ayna çok konuşuldu.
Bu görüntülerle birlikte Serenay Sarıkaya'nın özel hayatını da ele alan ekibin sunucularından Bilal Özcan'ın Mert Demir hakkındaki sözleri sinirleri hoplattı.
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"Mert Demir asla o yatakta yatamamıştır, yatmamıştır. Yatırmamıştır Serenay Sarıkaya" diyen Özcan'ın "Serenay Sarıkaya'nın o yatakta en çok kimin yatmasını istediğini de biliyorum" demesi herkesi çok sinirlendirdi.
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Bilal Özcan'ın çirkin sözlerine gülerek tepki veren Hande Sarıoğlu, Pınar Eliçe ve Didem Delen de ağır eleştirildi.
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