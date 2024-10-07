Söylemezsem Olmaz'da Yatak Odasının Tavanına Ayna Asan Serenay Sarıkaya'ya Yönelik Bel Altı Sözler!

Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını ilk kez açan Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sunuculardan Bilal Özcan'ın ünlü oyuncunun yatak odası hakkında bel altı sözleri yine sabırları taşırdı.