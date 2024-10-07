65 Bin Liralık Nafaka: 'Issız Adam' Cemal Hünal ve Eşi Lale Cangal Anlaşmalı Olarak Boşandı!
65 Bin Liralık Nafaka: 'Issız Adam' Cemal Hünal ve Eşi Lale Cangal Anlaşmalı Olarak Boşandı!
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 13 yıldır evli olduğu Lale Cangal ile 10 dakikalık bir duruşma sonucunda ‘anlaşmalı' olarak boşandı.
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Cemal Hünal 2008 yılında vizyona giren Issız Adam filminde canlandırdığı 'Alper' karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı.
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Kariyeri kadar özel hayatı da yakından takip edilen ünlü oyuncu 2011 yılında sevgilisi Lale Cangal'la nikah masasına oturmuştu.
O günden sonra magazinin dikkat çeken çiftlerinden olan ikilinin bu evliliğinden bir de Doğan Atilla adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.
İkili hakkında geçtiğimiz şubat ayında bomba bir iddia ortaya atılmış ve çiftin tek celsede boşandığı öne sürülmüştü.
Hünal çifti "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı" açıklamasında bulunmuştu.
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Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu gün beklenen mahkeme günüydü. Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Cemal Hünal, duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi.
Duruşma izleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti. Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile mahkeme salonunda hazır bir şekilde bulundu.
Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın 13 yıllık evliliği yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından ‘anlaşmalı' olarak boşanmayla son buldu.
Ayrıca mahkeme, çiftin 10 yaşındaki oğulları Doğan Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Cemal Hünal'ın çocuğuna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.
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