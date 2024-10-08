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Uraz Kaygılaroğlu'nun Linç Edilmesine Neden Olan Sergiye İmza Atan Sayna Soleimanpour İlk Kez Açıklama Yaptı

Uraz Kaygılaroğlu'nun Linç Edilmesine Neden Olan Sergiye İmza Atan Sayna Soleimanpour İlk Kez Açıklama Yaptı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.10.2024 - 16:59

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda yer aldığı sergide verdiği pozlarla epey tepki çekmişti. O iki eser, Semih Çelik'in iki gencecik kızı katletmesinden sonra yeniden tepkilerin odağı oldu. Ünlü oyuncunun o dönemki sevgilisi ve eserin sahibi Sayna Soleimanpour ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

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19 yaşındaki katil Semih Çelik'in Fatih'teki surlarda Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra kendi yaşamına son vermesi hepimizi derin bir yasa boğdu.

19 yaşındaki katil Semih Çelik'in Fatih'teki surlarda Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra kendi yaşamına son vermesi hepimizi derin bir yasa boğdu.

Maalesef ülkemizin en büyük ve bir türlü kabuk bağlamayan yarası kadına şiddetin yeniden yüreğimizi dağladığı dönemde sosyal medya da ayağa kalktı.

Maalesef ülkemizin en büyük ve bir türlü kabuk bağlamayan yarası kadına şiddetin yeniden yüreğimizi dağladığı dönemde sosyal medya da ayağa kalktı.

Yaşanan kan dondurucu olaylar sonrasında ünlüler dünyasından da tepkiler yükselirken Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında o dönemki sevgilisinin ilk sergisi için verdiği tuhaf pozlar yeniden tepkilerin odağı oldu.

Yaşanan kan dondurucu olaylar sonrasında ünlüler dünyasından da tepkiler yükselirken Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında o dönemki sevgilisinin ilk sergisi için verdiği tuhaf pozlar yeniden tepkilerin odağı oldu.

Söz konusu pozlar ilk paylaşıldığı anlarda da epey eleştirilmişti:

Sosyal medyadaki tepkilerden sonra Uraz Kaygılaroğlu hesabından bir özür metni yayınlamıştı:

Ünlü oyuncunun aylar önce verdiği ve birçok kişiye 'kadına şiddet' konusunu hatırlattığı pozlar yeniden gündem yaratınca gözler Kaygılaroğlu'na çevrilmişti!

Ünlü oyuncunun aylar önce verdiği ve birçok kişiye 'kadına şiddet' konusunu hatırlattığı pozlar yeniden gündem yaratınca gözler Kaygılaroğlu'na çevrilmişti!

Ünlü oyuncu "Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım" diyerek sessizliğini bozdu:

Serginin sahibi ve Uraz'ın o dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour ise konuyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu.

Serginin sahibi ve Uraz'ın o dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour ise konuyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu.
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"Bu olaylarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan iki eserimin, trol hesaplar tarafından başlatılan bir linç kampanyası kapsamında dolaşıma sokulduğu bilgisini aldım" diyen Sayna Soleimanpour " şahsımla ilgili spekülasyon ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan hesaplar tespit edilmekte ve haklarında suç duyurusunda bulunulmaktadır" dedi.

"Bu olaylarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan iki eserimin, trol hesaplar tarafından başlatılan bir linç kampanyası kapsamında dolaşıma sokulduğu bilgisini aldım" diyen Sayna Soleimanpour " şahsımla ilgili spekülasyon ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan hesaplar tespit edilmekte ve haklarında suç duyurusunda bulunulmaktadır" dedi.

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