Uraz Kaygılaroğlu'nun Linç Edilmesine Neden Olan Sergiye İmza Atan Sayna Soleimanpour İlk Kez Açıklama Yaptı

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda yer aldığı sergide verdiği pozlarla epey tepki çekmişti. O iki eser, Semih Çelik'in iki gencecik kızı katletmesinden sonra yeniden tepkilerin odağı oldu. Ünlü oyuncunun o dönemki sevgilisi ve eserin sahibi Sayna Soleimanpour ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.