Bebek Yolda Ama Zamanı Belli Değil: Acun Ilcalı'yla Evlenen Ayça Çağla Altunkaya'dan Hamilelik Açıklaması!
Bebek Yolda Ama Zamanı Belli Değil: Acun Ilcalı'yla Evlenen Ayça Çağla Altunkaya'dan Hamilelik Açıklaması!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/acun-ilic...
Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'yla yılın düğününe imza atan Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Snob Magazin'de yer alan habere göre; taze gelin, hamilelik iddialarına ilk kez kameralar karşısında cevap verdi.
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Televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve yaklaşık dört buçuk aşk yaşadığı Çağla Altunkaya magazinin gözde çiftleri arasına girdi!
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Aşklarını 4 Eylül günü nikah masasına taşıyan çift yılın düğününe imza attı. Görkemli bir kutlamayla evlenen Ayça ve Acun magazine damga vurdu.
Ünlülerin akın ettiği düğün üzerinden vakit geçse de manşetlerde yer almaya devam etti elbette.
Saçı, makyajı, gelinliğiyle büyük beğeni toplayan gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünden kısa zaman sonra hamile olduğu iddia edildi.
SnobMagazin'de yer alan habere göre; taze gelin, bu iddialara yönelik ilk kez kameralara açıklık getirdi.
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Evliliğin oldukça güzel gittiğini belirten Ayça Çağla Altunkaya "Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.
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