Bebek Yolda Ama Zamanı Belli Değil: Acun Ilcalı'yla Evlenen Ayça Çağla Altunkaya'dan Hamilelik Açıklaması!

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'yla yılın düğününe imza atan Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Snob Magazin'de yer alan habere göre; taze gelin, hamilelik iddialarına ilk kez kameralar karşısında cevap verdi.