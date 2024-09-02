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Yılın Düğününe Üç Gün Kala Gelen 'Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Bebek Bekliyor' İddiası Şoke Etti!

Yılın Düğününe Üç Gün Kala Gelen 'Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Bebek Bekliyor' İddiası Şoke Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.09.2024 - 13:42

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın evlilik haberi tüm dikkatleri çiftin üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde nikah tarihinde değişikliğe giden ikilinin bebek beklediği dedikodusu büyük patladı!

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Fenomen Şeyma Subaşı ile olan 1 yıllık evliliğini 2018 yılında boşanmayla bitiren ünlü yapımcı Acun Ilıcalı uzun zamandır Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşıyordu.

Fenomen Şeyma Subaşı ile olan 1 yıllık evliliğini 2018 yılında boşanmayla bitiren ünlü yapımcı Acun Ilıcalı uzun zamandır Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşıyordu.

Birlikteliklerini magazinden uzakta yürütmeyi tercih eden ikilinin aşkları dört buçuk yıldır sorunsuz sıkıntısız devam ediyor bildiğiniz gibi!

Birlikteliklerini magazinden uzakta yürütmeyi tercih eden ikilinin aşkları dört buçuk yıldır sorunsuz sıkıntısız devam ediyor bildiğiniz gibi!

Zaman zaman beraber gülümsedikleri fotoğrafılarını sosyal medyaya paylaşarak birbirlerine olan aşklarını duyuran Acun ve Çağla ikilisinin evlilik yolunda ilk adımı attığı haberi direkt manşet olmuştu. Ayça Çağla'nın parmağındaki tek taş bunu kanıtlamıştı.

Zaman zaman beraber gülümsedikleri fotoğrafılarını sosyal medyaya paylaşarak birbirlerine olan aşklarını duyuran Acun ve Çağla ikilisinin evlilik yolunda ilk adımı attığı haberi direkt manşet olmuştu. Ayça Çağla'nın parmağındaki tek taş bunu kanıtlamıştı.

Uzunca bir zamandır evlenecekleri söylenen popüler çiftten geçtiğimiz günlerde bir adım gelmişti. Yılın düğününü yapmaya hazırlandıkları ortaya çıkan ikilinin Marmaris'te nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü.

Uzunca bir zamandır evlenecekleri söylenen popüler çiftten geçtiğimiz günlerde bir adım gelmişti. Yılın düğününü yapmaya hazırlandıkları ortaya çıkan ikilinin Marmaris'te nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü.

Tarih dahil tüm detayları da içeriğimizde vermiştik hatta:

Ardından bir gelişme daha yaşanmış ve nikahın Vedat Milor’ün "fransız öpücüğü gibi" diyerek betimlediği Söğüt Manzara Restoran'da değil Esma Sultan Yalısı'nda yapılmasına karar kılınmıştı.

Ardından bir gelişme daha yaşanmış ve nikahın Vedat Milor’ün "fransız öpücüğü gibi" diyerek betimlediği Söğüt Manzara Restoran'da değil Esma Sultan Yalısı'nda yapılmasına karar kılınmıştı.

Sadece mekan değil tarih değişikliği de yapıldı:

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5 Eylül'den 4 Eylül'e çekildiği söylenen düğün merakla beklenirken bomba bir iddia patlak verdi. Buna göre Acun Ilıcalı'yla dünyaevine girmeye hazırlanan Çağla Altunkaya 3.5 aylık hamilyemiş!

5 Eylül'den 4 Eylül'e çekildiği söylenen düğün merakla beklenirken bomba bir iddia patlak verdi. Buna göre Acun Ilıcalı'yla dünyaevine girmeye hazırlanan Çağla Altunkaya 3.5 aylık hamilyemiş!

4 kızı olan Acun Ilıcalı'nın bu dedikodunun magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından 5. çocuğunun cinsiyetinin ne olacağı üzerine konuşmalar başladı bile...

4 kızı olan Acun Ilıcalı'nın bu dedikodunun magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından 5. çocuğunun cinsiyetinin ne olacağı üzerine konuşmalar başladı bile...
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