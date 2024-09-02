Magazinin Sürpriz Aşıkları Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlu'nun Ayrıldığı İddia Edildi!
Magazinin Sürpriz Aşıkları Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlu'nun Ayrıldığı İddia Edildi!
MasterChef Türkiye'nin güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel'in aşkı gündeme damgasını vurmuştu. Şimdi de magazinin sürpriz çiftinin ayrıldığı iddiası ortaya çıktı!
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MasterChef Türkiye yarışmasının gülücükler saçan şefi Somer Sivrioğlu, gerek yarışmacılarla olan iletişimi ve eğlenceli tavırları gerekse de samimi yanıyla herkesin sempatisini kazanmayı başardı.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça gündem olan Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sencer'le yollarını ayırmıştı. Biten evliliğin perde arkasında ihanet olduğu iddia edilmişti. Dedikodular devam ederken yeni aşka yelken açan ünlü şef Pınar Kızılkaya ile olan ilişkisini açıklamıştı.
'Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür...' diyerek eleştirileri duymazdan gelen Somer Sivrioğlu'nun bu birlikteliği de çok uzun sürmemişti. Popüler şef daha sonra da kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turan'la samimi halleriyle olay olmuştu.
Aşk hayatında hızına yetişemediğimiz Sivrioğlu'nun adı daha sonra da şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile aşk iddialarına karışmıştı hatırlarsanız.
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek birlikte Almanya'ya giden ikili bu aşk iddialarını bu pozla doğrulamıştı!
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Kimilerine göre uzun ömürlü olacak denilen ilişkiye ümitle bakanların tadını kaçıracak bir iddia ortaya atıldı.
"Nurmagazins" sayfasının paylaşımına göre; Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmaz sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. Ortaya atılan ayrılık iddiaları da epey güçlendi haliyle...
İki taraftan da henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi! Bakalım, bekleyip göreceğiz...
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