Merve Özbey Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Babasına Sitem Etti: "Bu Sakinliği Anlamam Mümkün Değil"
Merve Özbey Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Babasına Sitem Etti: "Bu Sakinliği Anlamam Mümkün Değil"
Diyarbakır’da kaybolan ve 13 gündür bulunamayan Narin'i arama çalışmaları devam ederken sabırlar da taşmaya başladı. X hesabından paylaşım yapan şarkıcı Merve Özbey Narin'in babası Arif Güran'a sitem etti.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılıp bir daha da kendisinden haber alınamayan Narin Güran 13 gündür aranıyor!
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En ufak bir ipucunun büyük önem arz ettiği gündemde, telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıkan amca S.G.'nin gözaltına alındığı haberi de yakından takip ediliyordu.
Hatta amcanın kullandığı aracın koltuğunda bulunan DNA'nın Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneğiyle eşleşmişti.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda talihsiz kızın babası Arif Güran'ın bu dönemde yaptığı açıklamalar da sıkça gündem oluyordu.
Yayın yasağının da devam ettiği günde X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Merve Özbey babaya tepki gösterirken bir yandan da içimizdeki duygulara tercüman oldu!
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"Narin… Neredesin küçüğüm" diyerek paylaşımlarına başlayan ünlü şarkıcı "Narin, İnşallah hayattasındır. Kendi pisliklerini örtmek için konuşma diye saklıyorlardır seni biryerlerde!" diyerek devam etti.
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