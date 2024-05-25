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Koşun Dedikodular Doğru Çıktı: Ayşe Özyılmazel, Somer Sivrioğlu'yla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti

Koşun Dedikodular Doğru Çıktı: Ayşe Özyılmazel, Somer Sivrioğlu'yla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.05.2024 - 15:59

MasterChef Türkiye yarışmasının güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu'nun aşk hayatı bir kez daha gündem yarattı. Ünlü şefin adı, bir mekanda genç oyuncuyla görüntülendikten sonra Ayşe Özyılmazel'le aşk iddialarına karışmıştı. Millet koşun, dedikodular doğru çıktı!

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu 2019 sezonundan bu yana sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu 2019 sezonundan bu yana sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu!

Başarılı kariyerinin, yarışmadaki sempatikliği ve dikkat çeken tarzının yanısıra kendisi bu ara özel hayatıyla sıkça gündemimize geliyor.

Başarılı kariyerinin, yarışmadaki sempatikliği ve dikkat çeken tarzının yanısıra kendisi bu ara özel hayatıyla sıkça gündemimize geliyor.

Ünlü şef, iki çocuğunun annesi olan Aslı Sencer'le olan 18 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıllarda anlaşmalı olarak bitirmişti. Boşanma sebebinin başka bir kadın olduğu iddialarıysa büyük ses getirmişti.

Boşanmanın ardından yeni bir ilişki haberiyle karşımıza çıkan Sivrioğlu, meslektaşı şef Pınar Kızılkaya'yla olan ilişkisini açıkladığı dönemde eleştirilerin de hedefi olmuştu.

Boşanmanın ardından yeni bir ilişki haberiyle karşımıza çıkan Sivrioğlu, meslektaşı şef Pınar Kızılkaya'yla olan ilişkisini açıkladığı dönemde eleştirilerin de hedefi olmuştu.

Bu ikilinin ne zaman ve nasıl ayrıldığı konusu ise bir muamma...

Çalkantılı aşk hayatıyla magazin manşetlerine konu olmaya başlayan Somer Sivrioğlu'nun kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turan'la samimi halleriyle çok konuşulmuştu.

Çalkantılı aşk hayatıyla magazin manşetlerine konu olmaya başlayan Somer Sivrioğlu'nun kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turan'la samimi halleriyle çok konuşulmuştu.

Aslı Turan'lı ise bu karelerin ardından açıklama yaparak "Keyifli giden bir şey var. O günkü kişiyle ilgili değil ama. Öyle bir şey yoktu da zaten" ifadeleriyle aşk iddialarını kabul etmemişti.

Daha biz bu olayın şokunu atlatamamışken yeni bir ilişki iddiası daha patlak vermişti. Ünlü şefin bu sefer de Ayşe Özyılmazel'le birlikte olduğu konuşulmaya başlanmıştı.

Daha biz bu olayın şokunu atlatamamışken yeni bir ilişki iddiası daha patlak vermişti. Ünlü şefin bu sefer de Ayşe Özyılmazel'le birlikte olduğu konuşulmaya başlanmıştı.

Detayları da bu haberimizde vermiştik:

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"Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlu gerçekten beraber mi, yoksa bu da bir iddia mı?" sorusunun cevabının hayli merak edildiği dönemde bomba bir gelişme yaşandı!

"Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlu gerçekten beraber mi, yoksa bu da bir iddia mı?" sorusunun cevabının hayli merak edildiği dönemde bomba bir gelişme yaşandı!

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya'ya gitmişler!

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya'ya gitmişler!

Somer Sivrioğlu'nun Avusturalya’da yaşayan oğlu Deniz Sivrioğlu’da çiçeği burnunda çifte eşlik etmiş. Baba-oğulun karesinin de Özyılmazel çekmiş.

Somer Sivrioğlu'nun Avusturalya’da yaşayan oğlu Deniz Sivrioğlu’da çiçeği burnunda çifte eşlik etmiş. Baba-oğulun karesinin de Özyılmazel çekmiş.

Ayşe Özyılmazel "aşk dedikodusu" iddialarına da nokta koyan bir paylaşımda bulundu. Somer Şef'in fotoğrafını "canım sevgilim" notuyla paylaşan ünlü isim ilişki yaşadıklarını da itiraf etmiş oldu!

Ayşe Özyılmazel "aşk dedikodusu" iddialarına da nokta koyan bir paylaşımda bulundu. Somer Şef'in fotoğrafını "canım sevgilim" notuyla paylaşan ünlü isim ilişki yaşadıklarını da itiraf etmiş oldu!

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joyboy

ne demiş james bond: para varsa dünya sana aşık züğürtlere yakışır tahta kaşık 😂