Koşun Dedikodular Doğru Çıktı: Ayşe Özyılmazel, Somer Sivrioğlu'yla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti
Koşun Dedikodular Doğru Çıktı: Ayşe Özyılmazel, Somer Sivrioğlu'yla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti
MasterChef Türkiye yarışmasının güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu'nun aşk hayatı bir kez daha gündem yarattı. Ünlü şefin adı, bir mekanda genç oyuncuyla görüntülendikten sonra Ayşe Özyılmazel'le aşk iddialarına karışmıştı. Millet koşun, dedikodular doğru çıktı!
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu 2019 sezonundan bu yana sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu!
Başarılı kariyerinin, yarışmadaki sempatikliği ve dikkat çeken tarzının yanısıra kendisi bu ara özel hayatıyla sıkça gündemimize geliyor.
Boşanmanın ardından yeni bir ilişki haberiyle karşımıza çıkan Sivrioğlu, meslektaşı şef Pınar Kızılkaya'yla olan ilişkisini açıkladığı dönemde eleştirilerin de hedefi olmuştu.
Çalkantılı aşk hayatıyla magazin manşetlerine konu olmaya başlayan Somer Sivrioğlu'nun kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turan'la samimi halleriyle çok konuşulmuştu.
Daha biz bu olayın şokunu atlatamamışken yeni bir ilişki iddiası daha patlak vermişti. Ünlü şefin bu sefer de Ayşe Özyılmazel'le birlikte olduğu konuşulmaya başlanmıştı.
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"Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlu gerçekten beraber mi, yoksa bu da bir iddia mı?" sorusunun cevabının hayli merak edildiği dönemde bomba bir gelişme yaşandı!
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya'ya gitmişler!
Somer Sivrioğlu'nun Avusturalya’da yaşayan oğlu Deniz Sivrioğlu’da çiçeği burnunda çifte eşlik etmiş. Baba-oğulun karesinin de Özyılmazel çekmiş.
Ayşe Özyılmazel "aşk dedikodusu" iddialarına da nokta koyan bir paylaşımda bulundu. Somer Şef'in fotoğrafını "canım sevgilim" notuyla paylaşan ünlü isim ilişki yaşadıklarını da itiraf etmiş oldu!
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ne demiş james bond: para varsa dünya sana aşık züğürtlere yakışır tahta kaşık 😂