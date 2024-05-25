Ayrılmaz Gelin-Kaynana: Arzu Sabancı, "Kızım" Diye Sevdiği Nazlı Sabancı'yla Mardin Karelerini Paylaştı

Sosyete camiasının en çok konuşulan isimlerinden olan Arzu Sabancı ve biricik gelini Nazlı Sabancı ayrılmaz bir ikili olmuş durumda. Birçok etkinlikte geliniyle beraber boy gösteren Arzu Hanım geçtiğimiz haftalarda bir de Mardin turu yapmıştı. Övgüler yağdırdığı Mardin'den geriye kalan anlarını paylaşan Arzu Sabancı'ya epey de yorum geldi.