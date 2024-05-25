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Ayrılmaz Gelin-Kaynana: Arzu Sabancı, "Kızım" Diye Sevdiği Nazlı Sabancı'yla Mardin Karelerini Paylaştı

Ayrılmaz Gelin-Kaynana: Arzu Sabancı, "Kızım" Diye Sevdiği Nazlı Sabancı'yla Mardin Karelerini Paylaştı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.05.2024 - 15:22

Sosyete camiasının en çok konuşulan isimlerinden olan Arzu Sabancı ve biricik gelini Nazlı Sabancı ayrılmaz bir ikili olmuş durumda. Birçok etkinlikte geliniyle beraber boy gösteren Arzu Hanım geçtiğimiz haftalarda bir de Mardin turu yapmıştı. Övgüler yağdırdığı Mardin'den geriye kalan anlarını paylaşan Arzu Sabancı'ya epey de yorum geldi.

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10 Ekim 2021 yılında Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin büyük oğulları Hacı Sabancı'yla nikah masasına oturan Nazlı Kayı, Türkiye'nin önde gelen ailelerininden birinin gelini oldu.

10 Ekim 2021 yılında Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin büyük oğulları Hacı Sabancı'yla nikah masasına oturan Nazlı Kayı, Türkiye'nin önde gelen ailelerininden birinin gelini oldu.

Aileye giren Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın da gözdesi oldu tabii. Evlenmeden önce bir takım engeller aştığı söylenen Nazlı Sabancı artık sosyetenin en dikkat çeken isimlerinden.

Aileye giren Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın da gözdesi oldu tabii. Evlenmeden önce bir takım engeller aştığı söylenen Nazlı Sabancı artık sosyetenin en dikkat çeken isimlerinden.

Bir kız çocukları olan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, anlamlı bir jest yaparak bebeklerinin ilk adını da Arzu koydu.

Bir kız çocukları olan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, anlamlı bir jest yaparak bebeklerinin ilk adını da Arzu koydu.

Sosyetenin dillerden düşmeyen gelin-kaynanası mertebesine erişen Arzu ve Nazlı Sabancı'yı son dönemlerde sürekli beraber görüyoruz.

Sosyetenin dillerden düşmeyen gelin-kaynanası mertebesine erişen Arzu ve Nazlı Sabancı'yı son dönemlerde sürekli beraber görüyoruz.

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Yan yana değillerse bile mutlaka sosyal medya üzerinden birbirlerine göz kırpıyorlar bile diyebiliriz kendileri için...

Yan yana değillerse bile mutlaka sosyal medya üzerinden birbirlerine göz kırpıyorlar bile diyebiliriz kendileri için...

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Davet, tatil, yemek, dolaşma fark etmeksizin birlikte ya da aynı grup içinde gördüğümüz Arzu ve Nazlı Sabancı geçtiğimiz haftalarda Mardin tatilideydi.

Davet, tatil, yemek, dolaşma fark etmeksizin birlikte ya da aynı grup içinde gördüğümüz Arzu ve Nazlı Sabancı geçtiğimiz haftalarda Mardin tatilideydi.

Arzu Sabancı, "Mardin;bazı şehirler vardır bir kere görmeniz yeterlidir.Mardin öyle değil her seferinde başka bir tad alıyorsunuz." diyerek övgüler yağdırdığı şehirdeki anlarını paylaştı.

Arzu Sabancı, "Mardin;bazı şehirler vardır bir kere görmeniz yeterlidir.Mardin öyle değil her seferinde başka bir tad alıyorsunuz." diyerek övgüler yağdırdığı şehirdeki anlarını paylaştı.

Birçok fotoğraf ve görüntüden oluşan videoya gözümüde çarpan ilk detay elbette biricik gelini Nazlı'yla olan kareleri oldu...

Birçok fotoğraf ve görüntüden oluşan videoya gözümüde çarpan ilk detay elbette biricik gelini Nazlı'yla olan kareleri oldu...

Nazlı Sabancı'yla bol bol kamera karşısına geçen Arzu Hanım'ın paylaşımına gelen yorumları da beraber görelim...

Nazlı Sabancı'yla bol bol kamera karşısına geçen Arzu Hanım'ın paylaşımına gelen yorumları da beraber görelim...

Arzu Sabancı'nın paylaşımını da buradan izleyebilirsiniz:

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