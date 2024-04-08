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Hızına Bir Türlü Yetişemediğimiz Somer Sivrioğlu'nun Bu Sefer de Ayşe Özyılmazel'le Aşk Yaşadığı Söylendi

Hızına Bir Türlü Yetişemediğimiz Somer Sivrioğlu'nun Bu Sefer de Ayşe Özyılmazel'le Aşk Yaşadığı Söylendi

MasterChef Türkiye
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.04.2024 - 10:57

MasterChef Türkiye'nin sevilen, güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu, son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Somer Şef, bu sefer de Ayşe Özyılmazel'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.

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MasterChef Türkiye ile birlikte ününe ün katan, herkesin sevdiği ve takip ettiği bir isim haline gelen Somer Sivrioğlu'nu gülen yüzüyle hatırlıyoruz.

MasterChef Türkiye ile birlikte ününe ün katan, herkesin sevdiği ve takip ettiği bir isim haline gelen Somer Sivrioğlu'nu gülen yüzüyle hatırlıyoruz.

Yarışma süresince yarışmacılarla olan iletişimi, eğlenceli ve komik yanı ile herkesin sempatisini kazanan, aynı zamanda başarılı işleriyle büyük bir saygı uyandıran Somer Şef artık evimizden biri gibi.

Eh tabii ki bu kadar ünlü ve göz önünde olmanın bazı getirileri de yok değil!

Eh tabii ki bu kadar ünlü ve göz önünde olmanın bazı getirileri de yok değil!

2019 yılından beri ekranlarımızda yer alan Somer Şef, MasterChef yayınlandığı dönemde her akşam sosyal medyanın dilinde gezen isimlerden. Giyim tarzından konuşmalarına her şeyi yakından takip ediliyor. E tabii özel hayatı da...

Magazini takip edenler bilir, özel hayatı epey merak edilen Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşinden geçtiğimiz yıllarda ayrılmıştı.

Magazini takip edenler bilir, özel hayatı epey merak edilen Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşinden geçtiğimiz yıllarda ayrılmıştı.

İki çocuğunun annesi Aslı Sencer'le 18 yıllık evliliğini başka bir kadın uğruna bitirdiği söylenmişti. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin iki çocuğunun velayeti Aslı Sencer'e verilmişti. Kendisi nafaka ya da tazminat da istememişti.

Ardından Somer şef meslektaşı Pınar Kızılkaya ile olan ilişkisini açıklamıştı.

Ardından Somer şef meslektaşı Pınar Kızılkaya ile olan ilişkisini açıklamıştı.

O dönemde pek çok eleştiri almıştı. Evliliğini bitirme sebebini bu denli açık paylaşması takipçilerini kızdırmıştı. Ancak Somer Şef, 'Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür...' demişti. Tabii ne zaman ayrıldıklarını bilemiyoruz.

Diğer yandan geçtiğimiz gün Somer Sivrioğlu, Etiler'deki bir mekanda ünlü güzelle sarmaş dolaş görüntülenmişti!

Diğer yandan geçtiğimiz gün Somer Sivrioğlu, Etiler'deki bir mekanda ünlü güzelle sarmaş dolaş görüntülenmişti!

Aşırı tanıdık bir isim olmasa da magazin dünyası tarafından tanınan Aslı Turan ile birlikte görüntülenen Somer Şef'in bu anları herkesi şaşırtmıştı. 30 yaşındaki oyuncu ve Somer Sivrioğlu, sabah saatlerinde mekandan ayrılarak çorbacıya gitti. İkili arasındaki yakınlık kameralara yansımıştı.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

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Diğer yandan Somer Şef için yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Ayşe Özyılmazel ile yeni bir aşka yelken açmış!

Diğer yandan Somer Şef için yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Ayşe Özyılmazel ile yeni bir aşka yelken açmış!

Gecce'nin iddialarına göre daha geçtiğimiz gün Aslı Turan'la görüntülenen Somer Sivrioğlu, aslında Aslı Özyılmazel ile sevgiliymiş.

İkili bir aydır aşklarını gizli yaşıyormuş!

İkili bir aydır aşklarını gizli yaşıyormuş!

Yine iddialara göre Somer Sivrioğlu oğlu ve arkadaşları ile planladığı Atina tatilini iptal edip, 1 aydır aşka düştüğü Ayşe Özyılmazel ile bayram tatili için Alaçatı'ya gitmiş.

İkili epey aşıkmış! Bayram tatilinde ise birlikte ilk kez görüntülenmeyi düşünüyorlarmış.

İkili epey aşıkmış! Bayram tatilinde ise birlikte ilk kez görüntülenmeyi düşünüyorlarmış.

Siz ne diyorsunuz bu durum hakkında?

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