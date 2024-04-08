Hızına Bir Türlü Yetişemediğimiz Somer Sivrioğlu'nun Bu Sefer de Ayşe Özyılmazel'le Aşk Yaşadığı Söylendi
Hızına Bir Türlü Yetişemediğimiz Somer Sivrioğlu'nun Bu Sefer de Ayşe Özyılmazel'le Aşk Yaşadığı Söylendi
MasterChef Türkiye'nin sevilen, güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu, son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Somer Şef, bu sefer de Ayşe Özyılmazel'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.
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MasterChef Türkiye ile birlikte ününe ün katan, herkesin sevdiği ve takip ettiği bir isim haline gelen Somer Sivrioğlu'nu gülen yüzüyle hatırlıyoruz.
Eh tabii ki bu kadar ünlü ve göz önünde olmanın bazı getirileri de yok değil!
Magazini takip edenler bilir, özel hayatı epey merak edilen Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşinden geçtiğimiz yıllarda ayrılmıştı.
Ardından Somer şef meslektaşı Pınar Kızılkaya ile olan ilişkisini açıklamıştı.
Diğer yandan geçtiğimiz gün Somer Sivrioğlu, Etiler'deki bir mekanda ünlü güzelle sarmaş dolaş görüntülenmişti!
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Diğer yandan Somer Şef için yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Ayşe Özyılmazel ile yeni bir aşka yelken açmış!
İkili bir aydır aşklarını gizli yaşıyormuş!
İkili epey aşıkmış! Bayram tatilinde ise birlikte ilk kez görüntülenmeyi düşünüyorlarmış.
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