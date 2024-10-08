Polisin Tacizci Kararına İsyan Etmişti: Kısmetse Olur Cansel Uzaklaştırma Talebinin Kabulünü Sitemle Duyurdu!

Kısmetse Olur programının aşko kuşko ismi Cansel Ayanoğlu geçtiğimiz gün komşusu tarafından taciz edildiğini ancak uzaklaştırma talebinin polisler tarafından reddedildiğini söylemişti. Yaşananlara isyan eden fenomen Cansel yeni bir paylaşım yaparak kararın çıktığını sitemli bir dille duyurdu.