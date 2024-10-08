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Polisin Tacizci Kararına İsyan Etmişti: Kısmetse Olur Cansel Uzaklaştırma Talebinin Kabulünü Sitemle Duyurdu!

Polisin Tacizci Kararına İsyan Etmişti: Kısmetse Olur Cansel Uzaklaştırma Talebinin Kabulünü Sitemle Duyurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.10.2024 - 16:14

Kısmetse Olur programının aşko kuşko ismi Cansel Ayanoğlu geçtiğimiz gün komşusu tarafından taciz edildiğini ancak uzaklaştırma talebinin polisler tarafından reddedildiğini söylemişti. Yaşananlara isyan eden fenomen Cansel yeni bir paylaşım yaparak kararın çıktığını sitemli bir dille duyurdu.

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Bir dönem televizyonda yayınlanırken gelen yasakların ardından kaldırılan Kısmetse Olur, yeni versiyonu Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Yarışmanın en popüler isimlerinden biri de Cansel Ayanoğlu olmuştu.

Bir dönem televizyonda yayınlanırken gelen yasakların ardından kaldırılan Kısmetse Olur, yeni versiyonu Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Yarışmanın en popüler isimlerinden biri de Cansel Ayanoğlu olmuştu.

Hal ve hareketleriyle dikkat çeken aşko kuşko yarışmacı, yapımın bitmesinden sonra fenomen olma yoluna girip bir de müzik sektörüne girmişti.

Hal ve hareketleriyle dikkat çeken aşko kuşko yarışmacı, yapımın bitmesinden sonra fenomen olma yoluna girip bir de müzik sektörüne girmişti.

Son dönemlerde artan kadın cinayetlerinin yüreğimizi yaktığı anlarda Cansel Ayanoğlu da komşusu tarafından taciz edildiğini duyuran bir paylaşım yapmıştı.

Son dönemlerde artan kadın cinayetlerinin yüreğimizi yaktığı anlarda Cansel Ayanoğlu da komşusu tarafından taciz edildiğini duyuran bir paylaşım yapmıştı.

Soluğu karakolda aldıktan sonra, uzaklaştırma talebi "olayın birçok kez tekrarlanması gerekiyor" denilerek reddedilince çok öfkelenmişti.

Soluğu karakolda aldıktan sonra, uzaklaştırma talebi "olayın birçok kez tekrarlanması gerekiyor" denilerek reddedilince çok öfkelenmişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Bu sefer yeni bir paylaşımda bulunan fenomen "Bakın, bu ülkedeki adalet sistemi nasıl işliyor biliyor musunuz?" diyerek son durum hakkında açıklama yaptı.

Bu sefer yeni bir paylaşımda bulunan fenomen "Bakın, bu ülkedeki adalet sistemi nasıl işliyor biliyor musunuz?" diyerek son durum hakkında açıklama yaptı.
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"Eğer sessizseniz, gündem değilseniz, manşet değilseniz, ses getirmiyorsanız adalet size işlemiyor. Ben o yönden şanslıydım, dün ses getirdim. Beni polis karakoldan aradılar. Uzaklaştırma talebini çıkartabileceklerini, yardımcı olabileceklerini söylediler. Maalesef adalet böyle işliyor."

"Eğer sessizseniz, gündem değilseniz, manşet değilseniz, ses getirmiyorsanız adalet size işlemiyor. Ben o yönden şanslıydım, dün ses getirdim. Beni polis karakoldan aradılar. Uzaklaştırma talebini çıkartabileceklerini, yardımcı olabileceklerini söylediler. Maalesef adalet böyle işliyor."

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