"Kendinize Gelin!" Serenay Sarıkaya Kadın Cinayetleri Yorumu Topa Tutulunca Ateş Püskürdü!
"Kendinize Gelin!" Serenay Sarıkaya Kadın Cinayetleri Yorumu Topa Tutulunca Ateş Püskürdü!
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesinden sonra paylaşımda bulunmayan Serenay Sarıkaya'ın geçtiğimiz gün verdiği röportaj tepkilerin odağı oldu. Kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözleriyle eleştirilerilen ünlü oyuncu, 'Kendinize gelin!' diyerek sert tepki verdi!
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Katil Semih Çelik tarafından katledilen genç kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in acı vefatı hepimizin yüreğini derinden yaraladı.
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Kan donduran cinayetlerin ardından birçok ünlü isim tepkilerini sosyal medyadan gösterirken, konuyla ilgili paylaşım yapmayanlar da oldu. Bu isimlerden biri de Serenay Sarıkaya'ydı.
Geçtiğimiz gün sessizliğini Magazin Burada kameralarına röportaj vererek bozan ünlü oyuncunun İstanbul Sözleşmesi ve kadına şiddet konusu hakkındaki sözleri pek çok kişi tarafından çekingen bulundu.
Serenay Sarıkaya'nın kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili soruya verdiği yanıt adeta topa tutulunca ünlü oyuncu Twitter (X) hesabından ateş püskürdü.
"Kendinize gelin!!! İstanbul sözleşmesi yaşatır evet! Bunu zaten yıllardan beridir söyledik. Yol haritasını zaten oradan çıkardık kendimize. Sokak hayvanları için yasayı geri çek dedik! Şiddetin her türlüsünü durdur dedik!! Doğru bir tane bu konularda ve yapılması gereken de belli!! Birinin bir şeyi söylemesi, söyleyememesi, doğru ifade etmesi ya da yanlış ve eksik ifade etmesi gerçeğin ta kendisini değiştirmez, değiştiremez."
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"Sırası gelince şimdiye kadar söyleyemediklerimizi tek bir hedef üstüne yöneltip söylüyoruz ve geçiyor bitiyor. Tortusu sadece hedef haline getirilen insanlar üstünde kalıyor. Asıl meseleye hiç bir faydası yok ki bunun!! Konu ben ya da bir başkası değil ki… Konu sosyal medyada bunu yaptı şunu yapmadı tahtaya yazalım unutmayalım değil ki. Konu artık söylenen her şeyin yetersiz ve manasız oluşu… Konuşacak yerimiz kalmadı, daha fazla acıyacak yerimizde..."
"Korku neden ve nasıl elimdeki avucumdakileri kaybetmekten sebep olabilir ki… Böyle bir dönemde, her gün bunca kan donduran, saf kötülük olurken bunun ne önemi var ki… Bir tane post, bir slogan atıp, bir iki destek sözü söyleyip gündelik hayatıma devam edebiliyorum mu sanıyorsunuz. Edemiyorum… Bunu daha sahte buluyorum hatta."
Ünlü oyuncunun paylaşımının bir kısmını da buradan görebilirsiniz...
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