Serenay Sarıkaya'dan Kadın Cinayetleri Yorumu: Ayşenur, İkbal ve Niceleri İçin Beklenen Tepki Röportajda Geldi

'Onunla ilgili herkes kendi üzerine düşeni mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa araştırıyorum' diyerek devam etti.

Muhabirlerin, 'Türkiye'de kendinizi güvende hissediyor musunuz?' sorusu üzerine ise, 'Belki hatırlarsınız benim başıma daha önce benzer bir olay gelmişti dolayısıyla beni çok uzun süredir beni korkutan şeyler bunlar. Ama yolu, çözümü bizlerin bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerle sonuçlanacak bir şey değil. Bu konuyla ilgili ciddi kararlar alınıp, ciddi yaptırımlar uygulanması lazım ki gerçek anlamda güvenli bir ülkede yaşayalım' cevabını verdi.

İstanbul Sözleşmesi meselesi açılınca da, 'Bunlarla ilgili yani benim söyleyecek hakikaten bir şeyim yok. Ben bir kadın olarak daha duygusal bir açıdan bakıyorum, binlerce sebebi var ama sonuç artık önemli' ifadelerini kullandı.