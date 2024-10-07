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Serenay Sarıkaya'dan Kadın Cinayetleri Yorumu: Ayşenur, İkbal ve Niceleri İçin Beklenen Tepki Röportajda Geldi

Serenay Sarıkaya'dan Kadın Cinayetleri Yorumu: Ayşenur, İkbal ve Niceleri İçin Beklenen Tepki Röportajda Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 20:56

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice katledilmesinin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmayan ünlü isimler arasında yer yer alan Serenay Sarıkaya'dan beklenen tepki Magazin Burada muhabirlerine verdiği röportajla geldi. Bireysel paylaşımlarının çözüm olmayacağını vurgulayan Sarıkaya, 'artık bir şeyler yapılması lazım' yorumunda bulundu.

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Katil Semih Çelik tarafından canice katledilen kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner Türkiye gündemini derinden sarstı.

Katil Semih Çelik tarafından canice katledilen kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner Türkiye gündemini derinden sarstı.

İnsanlığı yeniden sorgulatan, ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetleri gerçeğiyle en sert şekilde bir kez daha yüzleşmemize sebep olan korkunç olaya, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim de tepkisini net ve sert bir dille ifade etmişti.

İnsanlığı yeniden sorgulatan, ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetleri gerçeğiyle en sert şekilde bir kez daha yüzleşmemize sebep olan korkunç olaya, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim de tepkisini net ve sert bir dille ifade etmişti.

Serenay Sarıkaya'nın da içine dahil olduğu birkaç ünlü isim, herhangi bir tepki göstermedikleri için eleştiri alırken, Sarıkaya'dan beklenen reaksiyon Magazin Burada muhabirlerine verdiği röportajla geldi.

Serenay Sarıkaya'nın da içine dahil olduğu birkaç ünlü isim, herhangi bir tepki göstermedikleri için eleştiri alırken, Sarıkaya'dan beklenen reaksiyon Magazin Burada muhabirlerine verdiği röportajla geldi.

"Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık her şeyi. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok bence artık yapılması gereken bir şeyler var" diyerek sözlerine başlayan Sarıkaya;

"Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık her şeyi. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok bence artık yapılması gereken bir şeyler var" diyerek sözlerine başlayan Sarıkaya;

'Onunla ilgili herkes kendi üzerine düşeni mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa araştırıyorum' diyerek devam etti. 

Muhabirlerin, 'Türkiye'de kendinizi güvende hissediyor musunuz?' sorusu üzerine ise, 'Belki hatırlarsınız benim başıma daha önce benzer bir olay gelmişti dolayısıyla beni çok uzun süredir beni korkutan şeyler bunlar. Ama yolu, çözümü bizlerin bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerle sonuçlanacak bir şey değil. Bu konuyla ilgili ciddi kararlar alınıp, ciddi yaptırımlar uygulanması lazım ki gerçek anlamda güvenli bir ülkede yaşayalım' cevabını verdi. 

İstanbul Sözleşmesi meselesi açılınca da, 'Bunlarla ilgili yani benim söyleyecek hakikaten bir şeyim yok. Ben bir kadın olarak daha duygusal bir açıdan bakıyorum, binlerce sebebi var ama sonuç artık önemli' ifadelerini kullandı.

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