Serenay Sarıkaya'dan Kadın Cinayetleri Yorumu: Ayşenur, İkbal ve Niceleri İçin Beklenen Tepki Röportajda Geldi
Serenay Sarıkaya'dan Kadın Cinayetleri Yorumu: Ayşenur, İkbal ve Niceleri İçin Beklenen Tepki Röportajda Geldi
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice katledilmesinin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmayan ünlü isimler arasında yer yer alan Serenay Sarıkaya'dan beklenen tepki Magazin Burada muhabirlerine verdiği röportajla geldi. Bireysel paylaşımlarının çözüm olmayacağını vurgulayan Sarıkaya, 'artık bir şeyler yapılması lazım' yorumunda bulundu.
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Katil Semih Çelik tarafından canice katledilen kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner Türkiye gündemini derinden sarstı.
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İnsanlığı yeniden sorgulatan, ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetleri gerçeğiyle en sert şekilde bir kez daha yüzleşmemize sebep olan korkunç olaya, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim de tepkisini net ve sert bir dille ifade etmişti.
Serenay Sarıkaya'nın da içine dahil olduğu birkaç ünlü isim, herhangi bir tepki göstermedikleri için eleştiri alırken, Sarıkaya'dan beklenen reaksiyon Magazin Burada muhabirlerine verdiği röportajla geldi.
"Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık her şeyi. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok bence artık yapılması gereken bir şeyler var" diyerek sözlerine başlayan Sarıkaya;
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