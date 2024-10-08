Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Deha Tuzcu Kimdir? Discord'da Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Fenomeni Tanıyoruz

Deha Tuzcu Kimdir? Discord'da Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Fenomeni Tanıyoruz

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.10.2024 - 22:48

Discord uygulaması üzerinden kız çocuklarına yönelik zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edilen Deha Tuzcu hakkındaki aramalar günden güne arttı. Biz de tüm bilinenleri sizler için derledik. 

Peki bu Deha Tuzcu kimdir? Detaylar içeriğimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Semih Çelik'in daha önce tanışıklığı bulunduğu 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşi şekilde katletmesinden sonra milyonlar ayağa kalktı.

Semih Çelik'in daha önce tanışıklığı bulunduğu 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşi şekilde katletmesinden sonra milyonlar ayağa kalktı.

Yüreğimizi yakıp kavuran kadına şiddet, kadın tacizleri ve cinayetleri konusunda ürpertici detaylar da sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu dönemde en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Deha Tuzcu oldu.

Yüreğimizi yakıp kavuran kadına şiddet, kadın tacizleri ve cinayetleri konusunda ürpertici detaylar da sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu dönemde en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Deha Tuzcu oldu.

Başta Twitter ve Instagram olmak üzere kısa sürede trendlere yerleşen Deha Tuzcu konusunda kullanıcılar "Deha Tuzcu kimdir?" aramalarını epey arttırdı.

Başta Twitter ve Instagram olmak üzere kısa sürede trendlere yerleşen Deha Tuzcu konusunda kullanıcılar "Deha Tuzcu kimdir?" aramalarını epey arttırdı.

İstanbul'da dünyaya gelen Deha Tuzcu, 21 yaşında bir sosyal medya fenomeni. Şu sıralar yaşamına yurt dışında devam ettiği bilinen genç fenomen eğitimini de havacılık ve uzay mühendisliği alanında devam ettiriyor.

İstanbul'da dünyaya gelen Deha Tuzcu, 21 yaşında bir sosyal medya fenomeni. Şu sıralar yaşamına yurt dışında devam ettiği bilinen genç fenomen eğitimini de havacılık ve uzay mühendisliği alanında devam ettiriyor.

Birçok fenomen gibi rap dünyasında da aktif olarak kendini gösteren Tuzcu, ilk olarak Omegle uygulaması üzerinden yaptığı yayınlarıyla büyük dikkat çekti.

Birçok fenomen gibi rap dünyasında da aktif olarak kendini gösteren Tuzcu, ilk olarak Omegle uygulaması üzerinden yaptığı yayınlarıyla büyük dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pek çok şeyin döndüğü sanal dünyanın en büyük gruplarından bir tanesi olarak nitelendirilen 'BGY'ye de girmişti kendisi.

Pek çok şeyin döndüğü sanal dünyanın en büyük gruplarından bir tanesi olarak nitelendirilen 'BGY'ye de girmişti kendisi.

Deha Tuzcu'nun ilerleyen dönemlerde bu gruptan atıldığı ve kendisine ait yeni bir grup kurduğu konuşulmaya başlanmıştı.

Deha Tuzcu'nun ilerleyen dönemlerde bu gruptan atıldığı ve kendisine ait yeni bir grup kurduğu konuşulmaya başlanmıştı.

Söz konusu grubu kurmasının ardından başta milli ve dini değerler olmak üzere her türlü değere ağır hakaretlerde bulunan paylaşımlar yaparak tepkilerin hedefi olmuştu.

Söz konusu grubu kurmasının ardından başta milli ve dini değerler olmak üzere her türlü değere ağır hakaretlerde bulunan paylaşımlar yaparak tepkilerin hedefi olmuştu.

Tuzcu'nun adı en çok Discord olaylarıyla anılmaya başladı. Deha Tuzcu'nun özellikle de kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği grup C7K grubunun kurucusu ve sahibi olduğu iddiaları infial yaratmıştı.

Tuzcu'nun adı en çok Discord olaylarıyla anılmaya başladı. Deha Tuzcu'nun özellikle de kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği grup C7K grubunun kurucusu ve sahibi olduğu iddiaları infial yaratmıştı.

Haklarında sayısız iğrenç iddialar bulunan C7K grubunun marşı ortaya çıkınca Deha Tuzcu'ya olan tepkiler büyümüştü.

Haklarında sayısız iğrenç iddialar bulunan C7K grubunun marşı ortaya çıkınca Deha Tuzcu'ya olan tepkiler büyümüştü.

Çünkü söz konusu şarkıda 'Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Özgecan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda öldürülen kişilere küfürler ediliyor, ifade özgürlüğünü aşan cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözler' yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

18 yaş altı çocukların zorbalık ve istismara maruz kaldığına yönelik illegal suç olaylarına imza attığı iddia edilen Deha Tuzcu'nun adı Berkcan Güven olayıyla daha da gündeme taşınmıştı.

18 yaş altı çocukların zorbalık ve istismara maruz kaldığına yönelik illegal suç olaylarına imza attığı iddia edilen Deha Tuzcu'nun adı Berkcan Güven olayıyla daha da gündeme taşınmıştı.

Deha ile arkadaş olduğu iddialarıyla tepki çektiği için Twitter hesabını kapatan Berkcan açıklama için hesabını açmış ve arkadaş olmadıklarını söylemişti:

Youtuber Güven'in sözlerini es geçmeyen Tuzcu ise WhatsApp mesajlarını ifşalamıştı:

Deha Tuzcu'nun sadece Youtuber ve şarkıcı Berkcan Güven'le pozları yok tabii...

Deha Tuzcu'nun sadece Youtuber ve şarkıcı Berkcan Güven'le pozları yok tabii...

Kendisinin son dönemlerin en popüler rapçilerinden Reckol ve Emirhan Çakal'la da arkadaşlık pozları mevcut. Deha'yı bir bakıma piyasa sokan kişi olan Çakal bu nedenle şu sıra tepki topluyor.

Kendisinin son dönemlerin en popüler rapçilerinden Reckol ve Emirhan Çakal'la da arkadaşlık pozları mevcut. Deha'yı bir bakıma piyasa sokan kişi olan Çakal bu nedenle şu sıra tepki topluyor.

Deha INC. adıyla da tanınan Tuzcu hakkında Twitter (X) üzerinde sayısız korkunç iddia ve video dönüyor. Bunların arasında türbanlı bir kadını aşağılayıp ona cinsel organını tutarak sallaması, Kur'an-ı Kerim'in üstünde tepinmesi, minik bir kediyi mikrodalga içerisine koyup cani duygularla öldürmesi kan donduran sahneler bulunuyor.

Deha INC. adıyla da tanınan Tuzcu hakkında Twitter (X) üzerinde sayısız korkunç iddia ve video dönüyor. Bunların arasında türbanlı bir kadını aşağılayıp ona cinsel organını tutarak sallaması, Kur'an-ı Kerim'in üstünde tepinmesi, minik bir kediyi mikrodalga içerisine koyup cani duygularla öldürmesi kan donduran sahneler bulunuyor.

14 yaşlarındaki bir kız çocuğunu sözlü olarak taciz etmesinin ardından "Ben ünlü olacağım pedofili ilan ederler bunları görürlerse" dediği bir ses kaydının da yine Tuzcu'ya ait olduğu öne sürülmüş durumda.

14 yaşlarındaki bir kız çocuğunu sözlü olarak taciz etmesinin ardından "Ben ünlü olacağım pedofili ilan ederler bunları görürlerse" dediği bir ses kaydının da yine Tuzcu'ya ait olduğu öne sürülmüş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir başka 12 yaşlarındaki kız çocuğunun genital bölgesine kolonya döktürüp yaktırdığı öne sürülen panelin sahibi olduğu tartışılan Deha Tuzcu'nun olayları bunlarla da bitmiyor.

Bir başka 12 yaşlarındaki kız çocuğunun genital bölgesine kolonya döktürüp yaktırdığı öne sürülen panelin sahibi olduğu tartışılan Deha Tuzcu'nun olayları bunlarla da bitmiyor.

Sırf eğitim için Ankara'dan İstanbul'a giden Başak Cengiz 10 Kasım 2021 tarihinde Ataşehir'de Can Göktuğ Boz adlı katil tarafından katanayla öldürülmüştü. 28 yaşındaki kadının canice öldürülmesinin ardından Deha Tuzcu, 25 Ocak 2022 tarihinde "Katana" adlı bir şarkı çıkardı.

Sırf eğitim için Ankara'dan İstanbul'a giden Başak Cengiz 10 Kasım 2021 tarihinde Ataşehir'de Can Göktuğ Boz adlı katil tarafından katanayla öldürülmüştü. 28 yaşındaki kadının canice öldürülmesinin ardından Deha Tuzcu, 25 Ocak 2022 tarihinde "Katana" adlı bir şarkı çıkardı.

Talihsiz kadının katli üzerine Discord'da dalga geçtiği öne sürülen Deha Tuzcu'nun şarkısındaki "Sokakta gezerim elimde makina. Manita yürüyo' sallana sallana. Üstümde yok, boşuna arama. Sallama yok, sadece katana" sözleri de tartışma konusu olmuştu.

Talihsiz kadının katli üzerine Discord'da dalga geçtiği öne sürülen Deha Tuzcu'nun şarkısındaki "Sokakta gezerim elimde makina. Manita yürüyo' sallana sallana. Üstümde yok, boşuna arama. Sallama yok, sadece katana" sözleri de tartışma konusu olmuştu.

Tüm bu kan donduran olayların ardından okların kendisine çevrildiğini gören Deha Tuzcu, sosyal medyadaki ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını belirtiyor. Hatta bir açıklamasında 'Türk milletinin çok kolay manipüle olduğunu' belirterek hakkındaki iddiaları da kabul etmiyor.

Tüm bu kan donduran olayların ardından okların kendisine çevrildiğini gören Deha Tuzcu, sosyal medyadaki ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını belirtiyor. Hatta bir açıklamasında 'Türk milletinin çok kolay manipüle olduğunu' belirterek hakkındaki iddiaları da kabul etmiyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
shizuka__

Kurunun yanında yaşta yanar, bana arkadaşını söyle sana kim oldugunu söyleyeyim vs vs . Bu deha lavuğunu hala kapatmamanıza şaşırıyorum iddia değil gün gibi ... Devamını Gör

DamnD

Bunu 20 dakika bana verseler. 20 dk yeter.