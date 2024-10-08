Deha Tuzcu Kimdir? Discord'da Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Fenomeni Tanıyoruz
Deha Tuzcu Kimdir? Discord'da Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Fenomeni Tanıyoruz
Discord uygulaması üzerinden kız çocuklarına yönelik zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edilen Deha Tuzcu hakkındaki aramalar günden güne arttı. Biz de tüm bilinenleri sizler için derledik.
Peki bu Deha Tuzcu kimdir? Detaylar içeriğimizde...
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Semih Çelik'in daha önce tanışıklığı bulunduğu 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşi şekilde katletmesinden sonra milyonlar ayağa kalktı.
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Yüreğimizi yakıp kavuran kadına şiddet, kadın tacizleri ve cinayetleri konusunda ürpertici detaylar da sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu dönemde en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Deha Tuzcu oldu.
Başta Twitter ve Instagram olmak üzere kısa sürede trendlere yerleşen Deha Tuzcu konusunda kullanıcılar "Deha Tuzcu kimdir?" aramalarını epey arttırdı.
İstanbul'da dünyaya gelen Deha Tuzcu, 21 yaşında bir sosyal medya fenomeni. Şu sıralar yaşamına yurt dışında devam ettiği bilinen genç fenomen eğitimini de havacılık ve uzay mühendisliği alanında devam ettiriyor.
Birçok fenomen gibi rap dünyasında da aktif olarak kendini gösteren Tuzcu, ilk olarak Omegle uygulaması üzerinden yaptığı yayınlarıyla büyük dikkat çekti.
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Pek çok şeyin döndüğü sanal dünyanın en büyük gruplarından bir tanesi olarak nitelendirilen 'BGY'ye de girmişti kendisi.
Deha Tuzcu'nun ilerleyen dönemlerde bu gruptan atıldığı ve kendisine ait yeni bir grup kurduğu konuşulmaya başlanmıştı.
Söz konusu grubu kurmasının ardından başta milli ve dini değerler olmak üzere her türlü değere ağır hakaretlerde bulunan paylaşımlar yaparak tepkilerin hedefi olmuştu.
Tuzcu'nun adı en çok Discord olaylarıyla anılmaya başladı. Deha Tuzcu'nun özellikle de kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği grup C7K grubunun kurucusu ve sahibi olduğu iddiaları infial yaratmıştı.
Haklarında sayısız iğrenç iddialar bulunan C7K grubunun marşı ortaya çıkınca Deha Tuzcu'ya olan tepkiler büyümüştü.
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18 yaş altı çocukların zorbalık ve istismara maruz kaldığına yönelik illegal suç olaylarına imza attığı iddia edilen Deha Tuzcu'nun adı Berkcan Güven olayıyla daha da gündeme taşınmıştı.
Deha Tuzcu'nun sadece Youtuber ve şarkıcı Berkcan Güven'le pozları yok tabii...
Kendisinin son dönemlerin en popüler rapçilerinden Reckol ve Emirhan Çakal'la da arkadaşlık pozları mevcut. Deha'yı bir bakıma piyasa sokan kişi olan Çakal bu nedenle şu sıra tepki topluyor.
Deha INC. adıyla da tanınan Tuzcu hakkında Twitter (X) üzerinde sayısız korkunç iddia ve video dönüyor. Bunların arasında türbanlı bir kadını aşağılayıp ona cinsel organını tutarak sallaması, Kur'an-ı Kerim'in üstünde tepinmesi, minik bir kediyi mikrodalga içerisine koyup cani duygularla öldürmesi kan donduran sahneler bulunuyor.
14 yaşlarındaki bir kız çocuğunu sözlü olarak taciz etmesinin ardından "Ben ünlü olacağım pedofili ilan ederler bunları görürlerse" dediği bir ses kaydının da yine Tuzcu'ya ait olduğu öne sürülmüş durumda.
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Bir başka 12 yaşlarındaki kız çocuğunun genital bölgesine kolonya döktürüp yaktırdığı öne sürülen panelin sahibi olduğu tartışılan Deha Tuzcu'nun olayları bunlarla da bitmiyor.
Sırf eğitim için Ankara'dan İstanbul'a giden Başak Cengiz 10 Kasım 2021 tarihinde Ataşehir'de Can Göktuğ Boz adlı katil tarafından katanayla öldürülmüştü. 28 yaşındaki kadının canice öldürülmesinin ardından Deha Tuzcu, 25 Ocak 2022 tarihinde "Katana" adlı bir şarkı çıkardı.
Talihsiz kadının katli üzerine Discord'da dalga geçtiği öne sürülen Deha Tuzcu'nun şarkısındaki "Sokakta gezerim elimde makina. Manita yürüyo' sallana sallana. Üstümde yok, boşuna arama. Sallama yok, sadece katana" sözleri de tartışma konusu olmuştu.
Tüm bu kan donduran olayların ardından okların kendisine çevrildiğini gören Deha Tuzcu, sosyal medyadaki ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını belirtiyor. Hatta bir açıklamasında 'Türk milletinin çok kolay manipüle olduğunu' belirterek hakkındaki iddiaları da kabul etmiyor.
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Kurunun yanında yaşta yanar, bana arkadaşını söyle sana kim oldugunu söyleyeyim vs vs . Bu deha lavuğunu hala kapatmamanıza şaşırıyorum iddia değil gün gibi ... Devamını Gör
Bunu 20 dakika bana verseler. 20 dk yeter.