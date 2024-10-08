Deha Tuzcu Kimdir? Discord'da Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Fenomeni Tanıyoruz

Discord uygulaması üzerinden kız çocuklarına yönelik zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edilen Deha Tuzcu hakkındaki aramalar günden güne arttı. Biz de tüm bilinenleri sizler için derledik.

Peki bu Deha Tuzcu kimdir? Detaylar içeriğimizde...