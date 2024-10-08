Discord'a Erişim Engeli Getirildi!
Discord kapatıldı mı? sorusu tüm gün sorulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadaki suç içeren bazı içeriklerle ilgili savcılığın soruşturma başlattığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Discord'a erişim engeli getirildi.
Son günlerde Türkiye'de Discord ve Telegram’daki bazı grupların, reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ile şantaj yaparak taciz ettiği iddiası gündeme gelmişti.
Bu iddiaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.” açıklamasında bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamasından birkaç saat sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.
Erişim engeli getirildikten sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir tweet atarak ''Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. '' dedi
Bakan Yılmaz Tunç açıklamasında;
''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.
Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.
Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz.''
dedi.
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