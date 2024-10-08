Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: "Sosyal Medyadaki Bazı İçeriklerle İlgili Soruşturma Başlatıldı"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: "Sosyal Medyadaki Bazı İçeriklerle İlgili Soruşturma Başlatıldı"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadaki suç içeren bazı içeriklerle ilgili savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı. Bakan Tunç, isim vermese de Discord ve Telegram gibi sosyal medyalar için de yaptırımların olacağını söyledi.
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Türkiye’de son günlerde Discord ve Telegram’daki bazı grupların, reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ile şantaj yaparak taciz ettiği iddiası gündemi karıştırmıştı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.”
Bakan Tunç ayrıca, “Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.” ifadelerini de kullandı.
Bakanın isim vermese de Discord ve Telegram gibi uygulamaları kastettiği iddia edildi.
Bakan Yılmaz Tunç’un paylaşımı 👇
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