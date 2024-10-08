Rusya’dan Discord Engeli: “Terörist ve Aşırılık Yanlıları Kullanıyor”

Türkiye’de son günlerde Discord üzerinden kurulan gruplarda küçük kız çocuklarının tehdit edildiği, hayvanlara işkence yapıldığı ve dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı gündemi sarsmıştı. Discord ile ilgili bir haber de Rusya’dan geldi. Rusya, teröristler ve aşırlık yanlılarının kullandığı Discord’a erişimi engelledi.