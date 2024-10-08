Rusya’dan Discord Engeli: “Terörist ve Aşırılık Yanlıları Kullanıyor”
Rusya’dan Discord Engeli: “Terörist ve Aşırılık Yanlıları Kullanıyor”
Türkiye’de son günlerde Discord üzerinden kurulan gruplarda küçük kız çocuklarının tehdit edildiği, hayvanlara işkence yapıldığı ve dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı gündemi sarsmıştı. Discord ile ilgili bir haber de Rusya’dan geldi. Rusya, teröristler ve aşırlık yanlılarının kullandığı Discord’a erişimi engelledi.
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Discord üzerinden örgütlenen bir grubun, kişisel bilglerini ele geçirdiği reşit olmayan kız çocuklarını taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması çok konuşulmuştu.
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Sonrasında bazı Discord gruplarında hayvana işkence görüntülerinin paylaşıldığı, kadın cinayetlerinin övüldüğü ve dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da “Discord'la ilgili gerekli adımlar atılacak' açıklamasında bulunmuştu.
Türkiye’nin gündemindeki Discord ile ilgili Rusya’dan yasaklama haberi geldi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), “Discord mesajlaşma programına erişim söz konusu programın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar için işe alınması, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır.” açılanmasında bulundu.
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