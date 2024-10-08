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Discord’a Erişim Engeli Gelip Gelmemesi Hakkında Konuşan İçerik Üreticisi: “Discord ile İlgisi Yok”

Discord’a Erişim Engeli Gelip Gelmemesi Hakkında Konuşan İçerik Üreticisi: “Discord ile İlgisi Yok”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 20:34

Geçtiğimiz hafta Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki gencecik kızı katletmesi yüreklerimizi dağladı. Bu kahreden olay beraberinde incellerin gündeme gelmesine sebep oldu. Ek olarak ise Discord ve Telegram uygulamaları da sohbet grupları sebebiyle tartışma konusu oldu.

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Bu uygulamalara erişim engeli gelip gelmeyeceği tartışılırken içerik üreticisi Eren Aktan da konuya dair yorumunu paylaştı.

Bu uygulamalara erişim engeli gelip gelmeyeceği tartışılırken içerik üreticisi Eren Aktan da konuya dair yorumunu paylaştı.

“Her şeyin çözümü kapatmak değil, işe yaramayacak. O şerefsizler orası Discord olduğu için suç işlemiyor ki, anlamıyorsunuz.” dedi.

“Her şeyin çözümü kapatmak değil, işe yaramayacak. O şerefsizler orası Discord olduğu için suç işlemiyor ki, anlamıyorsunuz.” dedi.

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