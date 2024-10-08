Discord’a Erişim Engeli Gelip Gelmemesi Hakkında Konuşan İçerik Üreticisi: “Discord ile İlgisi Yok”
Discord’a Erişim Engeli Gelip Gelmemesi Hakkında Konuşan İçerik Üreticisi: “Discord ile İlgisi Yok”
Geçtiğimiz hafta Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki gencecik kızı katletmesi yüreklerimizi dağladı. Bu kahreden olay beraberinde incellerin gündeme gelmesine sebep oldu. Ek olarak ise Discord ve Telegram uygulamaları da sohbet grupları sebebiyle tartışma konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu uygulamalara erişim engeli gelip gelmeyeceği tartışılırken içerik üreticisi Eren Aktan da konuya dair yorumunu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Her şeyin çözümü kapatmak değil, işe yaramayacak. O şerefsizler orası Discord olduğu için suç işlemiyor ki, anlamıyorsunuz.” dedi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın