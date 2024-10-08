Discord’a Erişim Engeli Gelip Gelmemesi Hakkında Konuşan İçerik Üreticisi: “Discord ile İlgisi Yok”

Geçtiğimiz hafta Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki gencecik kızı katletmesi yüreklerimizi dağladı. Bu kahreden olay beraberinde incellerin gündeme gelmesine sebep oldu. Ek olarak ise Discord ve Telegram uygulamaları da sohbet grupları sebebiyle tartışma konusu oldu.